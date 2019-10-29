За словами Момота, за останні три роки він проінвестував в українську економіку близько 100 млн грн.
Дивися повний текст Оцінили можливі втрати України через закон про криптовалюти.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 22:13
Оцінили можливі втрати України через закон про криптовалюти
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Дивися повний текст Оцінили можливі втрати України через закон про криптовалюти.
Додано: Нед 03 лис, 2019 22:13
Единственный вопрос, а чего ж он сейчас не валит туда, где так хорошо?
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