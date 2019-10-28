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Україна наторгувала зі світом на мінус $8,5 мільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 лис, 2019 08:33
Пропонуємо до обговорення:
Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за січень-вересень 2019 року зведено з дефіцитом 8,504 млрд дол., що на 5% вище дефіциту за аналогічний період попереднього року.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 10:30
Не, ну если даже доменные печи закрывают и людей пачками выбрасывают на улицу, то о каком положительном баллансе может идти речь.
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