RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Канадська Bombardier розпродає
свої аерокосмічні активи...

Канадська Bombardier розпродає свої аерокосмічні активи...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 08:58

Канадська Bombardier розпродає свої аерокосмічні активи...

Пропонуємо до обговорення:
Канадська машинобудівна компанія Bombardier заявила, що згодна продати свої аерокосмічні активи за понад $1 млрд.

Дивися повний текст Канадська Bombardier розпродає свої аерокосмічні активи за понад $1 млрд.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91686
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 08:59

Всього одна невеличка літера "і", а як вражаюче міняється назва. ))) Spirt або Spirit. Редактори, повиправляйте, будьласка, помилки. )))
ovg
 
Повідомлень: 461
З нами з: 01.02.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна вперше продала свої облігації через платформу...
R2 » Сер 02 жов, 2019 14:27
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2019 14:27
5kopiyok
SkyUp розпродає квитки з Києва в Неаполь
R2 » П'ят 27 вер, 2019 20:47
1 84
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 20:48
sergeybrw
Union Pay розповіла про свої плани в Україні
R2 » Чет 12 вер, 2019 11:52
1 106
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 11:52
hinomaneg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78291)
04.11.2019 10:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.