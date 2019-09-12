Канадська машинобудівна компанія Bombardier заявила, що згодна продати свої аерокосмічні активи за понад $1 млрд.
Дивися повний текст Канадська Bombardier розпродає свої аерокосмічні активи за понад $1 млрд.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 08:58
Канадська Bombardier розпродає свої аерокосмічні активи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Канадська Bombardier розпродає свої аерокосмічні активи за понад $1 млрд.
Додано: Пон 04 лис, 2019 08:59
Всього одна невеличка літера "і", а як вражаюче міняється назва. ))) Spirt або Spirit. Редактори, повиправляйте, будьласка, помилки. )))
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