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Майже за рік в Україну
не пропустили 11 тис....

Майже за рік в Україну не пропустили 11 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 09:26

Майже за рік в Україну не пропустили 11 тис....

Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з 11 лютого 2019 року в Україну не пропустили більше 11 тис. Транспортних засобів через відсутність страхових сертифікатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Дивися повний текст Майже за рік в Україну не пропустили 11 тис. транспортних засобів.
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