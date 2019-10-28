|
|
Майже за рік в Україну не пропустили 11 тис....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 лис, 2019 09:26
Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з 11 лютого 2019 року в Україну не пропустили більше 11 тис. Транспортних засобів через відсутність страхових сертифікатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.
Дивися повний текст Майже за рік в Україну не пропустили 11 тис. транспортних засобів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91686
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 04 лис, 2019 09:26
Не попили кофе?
-
tatarinov09101985
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 25.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор