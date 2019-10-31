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Оренда квартир у Києві:
тенденції осені 2019 року

Оренда квартир у Києві: тенденції осені 2019 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:21

Оренда квартир у Києві: тенденції осені 2019 року

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані наводить агентство нерухомості «Park Lane».

Дивися повний текст Оренда квартир у Києві: тенденції осені 2019 року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:21

Все одну кучу свалили и усреднили - 1к обычные/нормальные в Киеве в среднем от 300$ начинаются и примерно на 500$ заканчиваются, остальное то уже понты и бизнес-класс.
smart_analyst2017
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