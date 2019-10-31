Такі дані наводить агентство нерухомості «Park Lane».
Дивися повний текст Оренда квартир у Києві: тенденції осені 2019 року.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 10:21
Оренда квартир у Києві: тенденції осені 2019 року
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Дивися повний текст Оренда квартир у Києві: тенденції осені 2019 року.
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:21
Все одну кучу свалили и усреднили - 1к обычные/нормальные в Киеве в среднем от 300$ начинаются и примерно на 500$ заканчиваются, остальное то уже понты и бизнес-класс.
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