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Герус анонсував дешевшу
електроенергію непобутовим...

Герус анонсував дешевшу електроенергію непобутовим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:54

Герус анонсував дешевшу електроенергію непобутовим...

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні-листопаді для непобутових споживачів об'єднаної енергетичної системи України знижать ціни.

Дивися повний текст Герус анонсував дешевшу електроенергію непобутовим споживачам.
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