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40% жителів України не
працює (інфографіка)

40% жителів України не працює (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:26

40% жителів України не працює (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в опитуванні Research & Branding Group.

Дивися повний текст 40% жителів України не працює (інфографіка).
R2
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