RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
40% жителів України не
працює (інфографіка)

40% жителів України не працює (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:26

40% жителів України не працює (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в опитуванні Research & Branding Group.

Дивися повний текст 40% жителів України не працює (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91694
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:59

А сколько у нас сейчас население? От какой цифры берут %?
Галина441
 
Повідомлень: 33
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:40

а шо, есть где работать ??
Марта
 
Повідомлень: 78
З нами з: 24.11.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:49

  Марта написав:а шо, есть где работать ??

таки есть
_hunter
 
Повідомлень: 1136
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Оцінили можливі втрати України через закон про криптовалюти
R2 » Нед 03 лис, 2019 22:13
1 100
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лис, 2019 22:13
kolavelik
Зарплатні очікування українців зростають (інфографіка)
R2 » Суб 02 лис, 2019 13:03
2 304
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лис, 2019 21:26
Gastarbaiter
В ГТС України можуть закачати водень, якщо про новий... 1, 2
R2 » Пон 28 жов, 2019 18:58
18 1225
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 17:21
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78316)
04.11.2019 18:14
EximBonus Bot (753)
04.11.2019 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.