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40% жителів України не працює (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 лис, 2019 11:26
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в опитуванні Research & Branding Group.
Дивися повний текст 40% жителів України не працює (інфографіка)
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Додано: Пон 04 лис, 2019 14:59
А сколько у нас сейчас население? От какой цифры берут %?
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:40
а шо, есть где работать ??
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Марта
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:49
Марта написав:
а шо, есть где работать ??
таки есть
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