Про це сказано в опитуванні Research & Branding Group.
Дивися повний текст 40% жителів України не працює (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:26
40% жителів України не працює (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 40% жителів України не працює (інфографіка).
Додано: Пон 04 лис, 2019 18:50
_hunter оно то да, может и есть, но таки вопрос ЗА СКОЛЬКО ? если после вычета налогов на руки 2-2,5 тыщи, то это не заработок. Согласны ? Этой суммы не хватит даже на коммуналку заплатить. Да , например, эти же "социологи" за такой вот "опрос" положили в карман уж явно не 2 тыщи гривен.
Додано: Пон 04 лис, 2019 18:54
Re: 40% жителів України не працює (інфографіка)
І живуть же. Бо чоловік створений для щастя, а не для роботи!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 04 лис, 2019 19:24
10 тыс. на жизнь тоже не хватит в Украине.
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