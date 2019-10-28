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40% жителів України не
працює (інфографіка)

40% жителів України не працює (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:26

40% жителів України не працює (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в опитуванні Research & Branding Group.

Дивися повний текст 40% жителів України не працює (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:59

А сколько у нас сейчас население? От какой цифры берут %?
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:40

а шо, есть где работать ??
Марта
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:49

  Марта написав:а шо, есть где работать ??

таки есть
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 18:50

_hunter оно то да, может и есть, но таки вопрос ЗА СКОЛЬКО ? если после вычета налогов на руки 2-2,5 тыщи, то это не заработок. Согласны ? Этой суммы не хватит даже на коммуналку заплатить. Да , например, эти же "социологи" за такой вот "опрос" положили в карман уж явно не 2 тыщи гривен.
Марта
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 18:54

Re: 40% жителів України не працює (інфографіка)

І живуть же. Бо чоловік створений для щастя, а не для роботи!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 19:24

  Марта написав:_hunter оно то да, может и есть, но таки вопрос ЗА СКОЛЬКО ? если после вычета налогов на руки 2-2,5 тыщи, то это не заработок. Согласны ? Этой суммы не хватит даже на коммуналку заплатить. Да , например, эти же "социологи" за такой вот "опрос" положили в карман уж явно не 2 тыщи гривен.


10 тыс. на жизнь тоже не хватит в Украине.
Juna
 
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