40% жителів України не працює (інфографіка)

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_hunter оно то да, может и есть, но таки вопрос ЗА СКОЛЬКО ? если после вычета налогов на руки 2-2,5 тыщи, то это не заработок. Согласны ? Этой суммы не хватит даже на коммуналку заплатить. Да , например, эти же "социологи" за такой вот "опрос" положили в карман уж явно не 2 тыщи гривен.
Марта написав:_hunter оно то да, может и есть, но таки вопрос ЗА СКОЛЬКО ? если после вычета налогов на руки 2-2,5 тыщи, то это не заработок. Согласны ? Этой суммы не хватит даже на коммуналку заплатить. Да , например, эти же "социологи" за такой вот "опрос" положили в карман уж явно не 2 тыщи гривен.
Марта написав:_hunter оно то да, может и есть, но таки вопрос ЗА СКОЛЬКО ? если после вычета налогов на руки 2-2,5 тыщи, то это не заработок. Согласны ? Этой суммы не хватит даже на коммуналку заплатить. Да , например, эти же "социологи" за такой вот "опрос" положили в карман уж явно не 2 тыщи гривен.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Марта написав:_hunter оно то да, может и есть, но таки вопрос ЗА СКОЛЬКО ? если после вычета налогов на руки 2-2,5 тыщи, то это не заработок. Согласны ? Этой суммы не хватит даже на коммуналку заплатить. Да , например, эти же "социологи" за такой вот "опрос" положили в карман уж явно не 2 тыщи гривен.
10 тыс. на жизнь тоже не хватит в Украине.
Но считается, что хватает минималки и многие действительно так живут.