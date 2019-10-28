40% жителів України не працює (інфографіка)

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 05:50
Это пока за коммунальные долги квартиры вяло конфискуют. А как ускорят процесс, так работать на три работы мигом побегут, что-бы в лес не бомжануть.
Додано: Вів 05 лис, 2019 06:36
А как вообще можно жить не работая? Это или за чей-то счет, там мамки, жены, пенсии бабушки, или как-то так. Ну или полностью в долг. Заложив имущество и просаживая всё до до последней гривны, ну а потом прямиком с крыши на асфальт, или ближайшую помойку пешком.
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