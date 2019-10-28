40% жителів України не працює (інфографіка)

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А как вообще можно жить не работая? Это или за чей-то счет, там мамки, жены, пенсии бабушки, или как-то так. Ну или полностью в долг. Заложив имущество и просаживая всё до до последней гривны, ну а потом прямиком с крыши на асфальт, или ближайшую помойку пешком.
Марта написав:_hunter оно то да, может и есть, но таки вопрос ЗА СКОЛЬКО ? если после вычета налогов на руки 2-2,5 тыщи, то это не заработок. Согласны ? Этой суммы не хватит даже на коммуналку заплатить. Да , например, эти же "социологи" за такой вот "опрос" положили в карман уж явно не 2 тыщи гривен.
Ну Ви про це весь час говорите ... І чому так виходить ? Бо дуже жадібні наші бізнесмени . Вкладають гроші в розвиток і нові технології по мінімуму . Ну а зарплати робітникам - тим більше ... А державні - то взагалі ... Реально - вотчина керівництва ... Квазівласність - для себе - як капіталізм , для інших - як вийде і що лишиться ...
Марта написав:_hunter оно то да, может и есть, но таки вопрос ЗА СКОЛЬКО ? если после вычета налогов на руки 2-2,5 тыщи, то это не заработок. Согласны ? Этой суммы не хватит даже на коммуналку заплатить. Да , например, эти же "социологи" за такой вот "опрос" положили в карман уж явно не 2 тыщи гривен.
А это уже от человека зависит. Рукастые сантехники/электрики/кондиционерщики за один "проект" (это дня 3 работы) получают под 3 вышеозвученных десятки. На "реальном производстве" втулки вытачивать или бумажки из одного ящика в другой перекладывать -- там да -- могут и минималку не вовремя отдавать...
Вовка-тренер написав:А как вообще можно жить не работая? Это или за чей-то счет, там мамки, жены, пенсии бабушки, или как-то так. Ну или полностью в долг. Заложив имущество и просаживая всё до до последней гривны, ну а потом прямиком с крыши на асфальт, или ближайшую помойку пешком.
Тут журнализд, как обычно, "немного" слукавил -- забыл добавить слово _официально_ в заголовок.
Марта написав:_hunter оно то да, может и есть, но таки вопрос ЗА СКОЛЬКО ? если после вычета налогов на руки 2-2,5 тыщи, то это не заработок. Согласны ? Этой суммы не хватит даже на коммуналку заплатить. Да , например, эти же "социологи" за такой вот "опрос" положили в карман уж явно не 2 тыщи гривен.
Ну Ви про це весь час говорите ... І чому так виходить ? Бо дуже жадібні наші бізнесмени . Вкладають гроші в розвиток і нові технології по мінімуму . Ну а зарплати робітникам - тим більше ... А державні - то взагалі ... Реально - вотчина керівництва ... Квазівласність - для себе - як капіталізм , для інших - як вийде і що лишиться ...
Рынок труда -- это такой танец, который танцуется только вдвоем. Если работник по старой, еще совковой привычке, соглашается работать за гроши, постоянно ноя "да за такую зарплату я еще и вредить немножко должен" -- кто и зачем будет платить ему больше?