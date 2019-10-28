40% жителів України не працює (інфографіка)

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 05:50

Это пока за коммунальные долги квартиры вяло конфискуют. А как ускорят процесс, так работать на три работы мигом побегут, что-бы в лес не бомжануть.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 06:36

А как вообще можно жить не работая? Это или за чей-то счет, там мамки, жены, пенсии бабушки, или как-то так. Ну или полностью в долг. Заложив имущество и просаживая всё до до последней гривны, ну а потом прямиком с крыши на асфальт, или ближайшую помойку пешком.
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:32

  Kudrjavuy написав:
  Марта написав:_hunter оно то да, может и есть, но таки вопрос ЗА СКОЛЬКО ? если после вычета налогов на руки 2-2,5 тыщи, то это не заработок. Согласны ? Этой суммы не хватит даже на коммуналку заплатить. Да , например, эти же "социологи" за такой вот "опрос" положили в карман уж явно не 2 тыщи гривен.

- Это ещё хорошо, когда "отдают"
- Но большинство, на реальном производстве работает в условиях "задолженности по З/П"
при чём реально снижена З/П до минималки. https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... souzy.html


Ну Ви про це весь час говорите ... І чому так виходить ? Бо дуже жадібні наші бізнесмени . Вкладають гроші в розвиток і нові технології по мінімуму . Ну а зарплати робітникам - тим більше ... А державні - то взагалі ... Реально - вотчина керівництва ... Квазівласність - для себе - як капіталізм , для інших - як вийде і що лишиться ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:02

  Kudrjavuy написав:
  Марта написав:_hunter оно то да, может и есть, но таки вопрос ЗА СКОЛЬКО ? если после вычета налогов на руки 2-2,5 тыщи, то это не заработок. Согласны ? Этой суммы не хватит даже на коммуналку заплатить. Да , например, эти же "социологи" за такой вот "опрос" положили в карман уж явно не 2 тыщи гривен.

- Это ещё хорошо, когда "отдают"
- Но большинство, на реальном производстве работает в условиях "задолженности по З/П"
при чём реально снижена З/П до минималки. https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... souzy.html

А это уже от человека зависит. Рукастые сантехники/электрики/кондиционерщики за один "проект" (это дня 3 работы) получают под 3 вышеозвученных десятки.
На "реальном производстве" втулки вытачивать или бумажки из одного ящика в другой перекладывать -- там да -- могут и минималку не вовремя отдавать...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:03

  Вовка-тренер написав:А как вообще можно жить не работая? Это или за чей-то счет, там мамки, жены, пенсии бабушки, или как-то так. Ну или полностью в долг. Заложив имущество и просаживая всё до до последней гривны, ну а потом прямиком с крыши на асфальт, или ближайшую помойку пешком.

Тут журнализд, как обычно, "немного" слукавил -- забыл добавить слово _официально_ в заголовок.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:05

  Puente написав:
  Kudrjavuy написав:
  Марта написав:_hunter оно то да, может и есть, но таки вопрос ЗА СКОЛЬКО ? если после вычета налогов на руки 2-2,5 тыщи, то это не заработок. Согласны ? Этой суммы не хватит даже на коммуналку заплатить. Да , например, эти же "социологи" за такой вот "опрос" положили в карман уж явно не 2 тыщи гривен.

- Это ещё хорошо, когда "отдают"
- Но большинство, на реальном производстве работает в условиях "задолженности по З/П"
при чём реально снижена З/П до минималки. https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... souzy.html


Ну Ви про це весь час говорите ... І чому так виходить ? Бо дуже жадібні наші бізнесмени . Вкладають гроші в розвиток і нові технології по мінімуму . Ну а зарплати робітникам - тим більше ... А державні - то взагалі ... Реально - вотчина керівництва ... Квазівласність - для себе - як капіталізм , для інших - як вийде і що лишиться ...

Рынок труда -- это такой танец, который танцуется только вдвоем.
Если работник по старой, еще совковой привычке, соглашается работать за гроши, постоянно ноя "да за такую зарплату я еще и вредить немножко должен" -- кто и зачем будет платить ему больше?
_hunter
 
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