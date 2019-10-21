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"Укрзалізниця» збільшила
термін продажу квитків

"Укрзалізниця» збільшила термін продажу квитків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:15

"Укрзалізниця» збільшила термін продажу квитків

Пропонуємо до обговорення:
У пасажирів «Укрзалізниці» з'явилася можливість купувати заздалегідь квитки за 60 діб діб

Дивися повний текст \"Укрзалізниця» збільшила термін продажу квитків.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:16

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