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"Укрзалізниця» збільшила термін продажу квитків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 лис, 2019 13:15
Пропонуємо до обговорення:
У пасажирів «Укрзалізниці» з'явилася можливість купувати заздалегідь квитки за 60 діб діб
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Додано: Пон 04 лис, 2019 13:16
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