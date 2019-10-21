У пасажирів «Укрзалізниці» з'явилася можливість купувати заздалегідь квитки за 60 діб діб
Дивися повний текст \"Укрзалізниця» збільшила термін продажу квитків.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 13:15
"Укрзалізниця» збільшила термін продажу квитків
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Дивися повний текст \"Укрзалізниця» збільшила термін продажу квитків.
Додано: Вів 05 лис, 2019 22:40
В теории может быть и да, а на практике нет билетов после 7 декабря . Я уже про Новый Год молчу
Додано: Чет 07 лис, 2019 03:08
А кто сказал, что возможность купить означает, что для кого попало билеты будут? Вот как я недавно новострой покупал. Есть дата открытия продажи, которая типа для всех одинакова. Прихожу в эту дату, захожу абсолютно первым. Теоретически, могу выбирать любую квартиру в доме. Практически, половина дома, есессно, лучшая половина, уже продана квартирным спекулянтам.
Ну а по ЖД билетам, несмотря на декоммунизацию, остаются традиции Советского Союза.
Это Задорнов, 1989й год. Теперь прогресс, все билеты проданы на некоторые поезда будут за 60 дней, а не за 45.
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