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"Укрзалізниця» збільшила
термін продажу квитків

"Укрзалізниця» збільшила термін продажу квитків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:15

"Укрзалізниця» збільшила термін продажу квитків

Пропонуємо до обговорення:
У пасажирів «Укрзалізниці» з'явилася можливість купувати заздалегідь квитки за 60 діб діб

Дивися повний текст \"Укрзалізниця» збільшила термін продажу квитків.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:16

Отлично
Alla79
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:40

В теории может быть и да, а на практике нет билетов после 7 декабря . Я уже про Новый Год молчу
7manka
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 03:08

  7manka написав:В теории может быть и да, а на практике нет билетов после 7 декабря . Я уже про Новый Год молчу

А кто сказал, что возможность купить означает, что для кого попало билеты будут? ;) Вот как я недавно новострой покупал. Есть дата открытия продажи, которая типа для всех одинакова. Прихожу в эту дату, захожу абсолютно первым. Теоретически, могу выбирать любую квартиру в доме. Практически, половина дома, есессно, лучшая половина, уже продана квартирным спекулянтам.

Ну а по ЖД билетам, несмотря на декоммунизацию, остаются традиции Советского Союза.
Например, я не понимаю, как люди ездят в пассажирских фирменных поездах, если за одиннадцать дней билеты на них не продаются ни в одной кассе, а за десять дней все билеты в этих кассах уже проданы?

Это Задорнов, 1989й год. Теперь прогресс, все билеты проданы на некоторые поезда будут за 60 дней, а не за 45.
moveton
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