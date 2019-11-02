Уперше це бюджет розвитку країни та безпеки людей.
Дивися повний текст Уперше це бюджет розвитку країни та безпеки людей - Гончарук.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 лис, 2019 13:43
Уперше це бюджет розвитку країни та безпеки людей - Гончарук
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уперше це бюджет розвитку країни та безпеки людей - Гончарук.
Додано: Пон 04 лис, 2019 13:43
Тобто бастують якісь "понаєхавшиє"? А реформа медицини наказала довго жити, бо будемо займатися екстреною медициною.
|