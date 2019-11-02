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Уперше це бюджет розвитку країни
та безпеки людей - Гончарук

Уперше це бюджет розвитку країни та безпеки людей - Гончарук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:43

Уперше це бюджет розвитку країни та безпеки людей - Гончарук

Пропонуємо до обговорення:
Уперше це бюджет розвитку країни та безпеки людей.

Дивися повний текст Уперше це бюджет розвитку країни та безпеки людей - Гончарук.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:43

Тобто бастують якісь "понаєхавшиє"? А реформа медицини наказала довго жити, бо будемо займатися екстреною медициною.
daonet
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Свєжо пітаніє, да сєрєтся с трудом!
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:48

Re: Уперше це бюджет розвитку країни та безпеки людей - Гонч

Ага, и защиты детей.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:07

Re: безпеки людей - Гончарук

а в чем безопасность?
sal
 
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