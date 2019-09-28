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Міністр інфраструктури не
відкидає банкрутства МАУ

Міністр інфраструктури не відкидає банкрутства МАУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:32

Міністр інфраструктури не відкидає банкрутства МАУ

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародні авіалінії України (МАУ) повинні вирішити питання боргів перед державою.

Дивися повний текст Міністр інфраструктури не відкидає банкрутства МАУ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:32

Мерзкая авиакомпания с ужасным сервисом и высокими ценами еще и убыточная - это по нашему :D А че. Сделают МАУ2, МАУ обанкротят, а долги спишут.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:41

Міжнародні авіалінії України (МАУ) мають вирішити питання боргів перед державою.

Навіщо? Держава ж вирішила питання боргів Приватбанку, то із боргами МАУ теж розбереться.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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