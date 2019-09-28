Міжнародні авіалінії України (МАУ) повинні вирішити питання боргів перед державою.
Дивися повний текст Міністр інфраструктури не відкидає банкрутства МАУ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:32
Міністр інфраструктури не відкидає банкрутства МАУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр інфраструктури не відкидає банкрутства МАУ.
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:32
Мерзкая авиакомпания с ужасным сервисом и высокими ценами еще и убыточная - это по нашему :D А че. Сделают МАУ2, МАУ обанкротят, а долги спишут.
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:41
Навіщо? Держава ж вирішила питання боргів Приватбанку, то із боргами МАУ теж розбереться.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:49
Що це за міністр такий, який так оцінює компанію? Що він створив за своє життя? Що він там знає про фінансову модель? #урядшвондєрів
|