Міжнародні авіалінії України (МАУ) повинні вирішити питання боргів перед державою.
Дивися повний текст Міністр інфраструктури не відкидає банкрутства МАУ.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:32
Міністр інфраструктури не відкидає банкрутства МАУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр інфраструктури не відкидає банкрутства МАУ.
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:32
Мерзкая авиакомпания с ужасным сервисом и высокими ценами еще и убыточная - это по нашему :D А че. Сделают МАУ2, МАУ обанкротят, а долги спишут.
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:41
Навіщо? Держава ж вирішила питання боргів Приватбанку, то із боргами МАУ теж розбереться.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:49
Що це за міністр такий, який так оцінює компанію? Що він створив за своє життя? Що він там знає про фінансову модель? #урядшвондєрів
Додано: Пон 04 лис, 2019 21:45
ssnet Я конечно не в восторге от МАУ, но если бы Вы полетали на казахских SCAT, то, я думаю, отзыв был бы помягче.
Додано: Вів 05 лис, 2019 08:33
все створене чи вкрадене бєньою працює на вимивання бюджету.
а він ще гуляє в чистім полі.
пане рябосрапка, до праці!
Додано: Вів 05 лис, 2019 10:08
Похоже Коломойша решил повторить трюк с Приватом - прихватизировать доходы и национализировать убытки.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:04
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