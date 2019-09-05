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Заборгованість за зарплати
перевищила 3 мільярди -...

Заборгованість за зарплати перевищила 3 мільярди -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:46

Заборгованість за зарплати перевищила 3 мільярди -...

Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становить понад 3 мільярди гривень.

Дивися повний текст Заборгованість за зарплати перевищила 3 мільярди - профспілки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:46

"И это угроза для наших рабочих мест, поскольку мы сейчас сталкиваемся с тем, что очень трудно найти квалифицированных работников"
Казалось бы, уезжают работники, а угроза почему-то для рабочих мест. Как-будто местная работа от этого куда-то девается.
Ааа, понял, речь о рабочих местах заместителя председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины Наталии Левицкой сотоварищи. Тут не поспоришь.
moveton
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