Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становить понад 3 мільярди гривень.
Дивися повний текст Заборгованість за зарплати перевищила 3 мільярди - профспілки.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:46
Заборгованість за зарплати перевищила 3 мільярди -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заборгованість за зарплати перевищила 3 мільярди - профспілки.
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:46
"И это угроза для наших рабочих мест, поскольку мы сейчас сталкиваемся с тем, что очень трудно найти квалифицированных работников"
Казалось бы, уезжают работники, а угроза почему-то для рабочих мест. Как-будто местная работа от этого куда-то девается.
Ааа, понял, речь о рабочих местах заместителя председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины Наталии Левицкой сотоварищи. Тут не поспоришь.
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