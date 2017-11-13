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Інженер створив додаток,
за допомогою якого можна...

Інженер створив додаток, за допомогою якого можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:59

Інженер створив додаток, за допомогою якого можна...

Пропонуємо до обговорення:
Блогер і інженер з комп'ютерної безпеки Аніл Полат створив мобільний додаток WiFox, за допомогою якого можна отримати віртуальну карту з паролями Wi-Fi в різних аеропортах світу.

Дивися повний текст Інженер створив додаток, за допомогою якого можна дізнатися пароль від Wi-Fi у всіх аеропортах світу.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:59

При этом даже некий finance.ua писал об этом приложении ещё 8 месяцев назад: https://news.finance.ua/ru/news/-/44513 ... ortov-mira Практически "сегодня", да.
moveton
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