Інженер створив додаток, за допомогою якого можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:59
Пропонуємо до обговорення:
Блогер і інженер з комп'ютерної безпеки Аніл Полат створив мобільний додаток WiFox, за допомогою якого можна отримати віртуальну карту з паролями Wi-Fi в різних аеропортах світу.
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Інженер створив додаток, за допомогою якого можна дізнатися пароль від Wi-Fi у всіх аеропортах світу
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R2
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Додано: Пон 04 лис, 2019 16:59
При этом даже некий finance.ua писал об этом приложении ещё 8 месяцев назад:
https://news.finance.ua/ru/news/-/44513 ... ortov-mira
Практически "сегодня", да.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 21:35
А если немного покопаться, то можно найти вот такую ссылку
https://foxnomad.com/2016/08/18/wifox-a ... worldwide/
WiFox App Is A Continuously Updated Map Of Wireless Passwords From Airports And Lounges Worldwide
Posted by Anil Polat |
Aug 18, 2016
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PasserBy
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Додано: Вів 05 лис, 2019 16:55
PasserBy, понятно, что приложению не один год. Но то ладно, пока раскручивалось было публикаций не достойно. А вот то, что чукча-новостист писатель, но не читатель - это забавно.
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