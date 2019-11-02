Уряд України буде працювати над мінімізацією ризиків для інвесторів в український бізнес.
Дивися повний текст Гончарук назвав топ сфер для інвестування в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 лис, 2019 17:06
Гончарук назвав топ сфер для інвестування в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук назвав топ сфер для інвестування в Україні.
Додано: Пон 04 лис, 2019 17:06
Потенциал Украины 40 ярдов долл. Про это говорил покойный Каха Бендукидзе. Но боюсь нынешние горе-реформаторы не смогут добиться и тех 5-6 ярдов о которых говорят.
Додано: Пон 04 лис, 2019 17:13
Re: Гончарук назвав топ сфер для інвестування в Україні
Давайте, швидше відміняйте зелений тариф, ото тоді інвестиції хлинуть... Хто з шахраями буде мати справу?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
|