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Гончарук назвав топ сфер
для інвестування в Україні

Гончарук назвав топ сфер для інвестування в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:06

Гончарук назвав топ сфер для інвестування в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України буде працювати над мінімізацією ризиків для інвесторів в український бізнес.

Дивися повний текст Гончарук назвав топ сфер для інвестування в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:06

Потенциал Украины 40 ярдов долл. Про это говорил покойный Каха Бендукидзе. Но боюсь нынешние горе-реформаторы не смогут добиться и тех 5-6 ярдов о которых говорят.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:13

Re: Гончарук назвав топ сфер для інвестування в Україні

“Кращі сфери для інвестування в Україні вам відомі, я впевнений, не гірше, ніж мені. Це агросфера, IT, енергетика, інфраструктура”, – заявив він в ході інвестфоруму в Маріуполі.

Давайте, швидше відміняйте зелений тариф, ото тоді інвестиції хлинуть... Хто з шахраями буде мати справу?
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