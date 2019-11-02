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Гончарук назвав топ сфер
для інвестування в Україні

Гончарук назвав топ сфер для інвестування в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:06

Гончарук назвав топ сфер для інвестування в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України буде працювати над мінімізацією ризиків для інвесторів в український бізнес.

Дивися повний текст Гончарук назвав топ сфер для інвестування в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:06

Потенциал Украины 40 ярдов долл. Про это говорил покойный Каха Бендукидзе. Но боюсь нынешние горе-реформаторы не смогут добиться и тех 5-6 ярдов о которых говорят.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 17:13

Re: Гончарук назвав топ сфер для інвестування в Україні

“Кращі сфери для інвестування в Україні вам відомі, я впевнений, не гірше, ніж мені. Це агросфера, IT, енергетика, інфраструктура”, – заявив він в ході інвестфоруму в Маріуполі.

Давайте, швидше відміняйте зелений тариф, ото тоді інвестиції хлинуть... Хто з шахраями буде мати справу?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 21:42

Re: Гончарук назвав топ сфер для інвестування в Україні

Читаю статью

Уряд України буде працювати над мінімізацією ризиків для інвесторів в український бізнес.
Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, пише Сегодня. За його словами, залучення інвестицій – це головний пріоритет для влади країни.


Открываю недавнее интервью

https://www.golos-ameriki.ru/a/tb-prior ... 66590.html

«Цель моей команды – добиться роста экономики минимум на сорок процентов в течение пяти лет. Это быстрая, амбициозная, но реалистичная задача. Экономический рост создаст в Украине около миллиона рабочих мест», – приводит слова Гончарука правительственный портал Украины.

Гончарук добавил, что задачей его команды является преодоление бедности

Президент Украины Владимир Зеленский выделил среди приоритетов развитие мощной и боеспособной армии

«Приоритет – мощная боеспособная армия. Министру обороны Андрею Загороднюку – предложить изменения в законодательство, необходимые для построения мощных Вооруженных сил», – сказал в ходе встречи Владимир Зеленский.

Пресс-служба президента Украины приводит слова Зеленского о том, что «большая часть экономических неудач в Украине – на совести нечестных судей».

«[…] Предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее. Лишь решительными мерами можно заставить соблюдать закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий тех, кто недостоин высокого звания судьи», – заявил президент Украины.

Для правоохранительных органов президент Украины назвал приоритеты: борьба со злоупотреблениями в «Укроборонпроме», «янтарной мафией» и преступлениями против несовершеннолетних.
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СЕКС ТУРИЗМ (ПОКА ЕЩЕ МОЛОДЫЕ ОСТАЛИСЬ, НО ИХ МАЛО А ВОТ БАБОК ДОХ...Я)
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