Гончарук назвав топ сфер для інвестування в Україні
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Уряд України буде працювати над мінімізацією ризиків для інвесторів в український бізнес. Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, пише Сегодня. За його словами, залучення інвестицій – це головний пріоритет для влади країни.
«Цель моей команды – добиться роста экономики минимум на сорок процентов в течение пяти лет. Это быстрая, амбициозная, но реалистичная задача. Экономический рост создаст в Украине около миллиона рабочих мест», – приводит слова Гончарука правительственный портал Украины.
Гончарук добавил, что задачей его команды является преодоление бедности
Президент Украины Владимир Зеленский выделил среди приоритетов развитие мощной и боеспособной армии
«Приоритет – мощная боеспособная армия. Министру обороны Андрею Загороднюку – предложить изменения в законодательство, необходимые для построения мощных Вооруженных сил», – сказал в ходе встречи Владимир Зеленский.
Пресс-служба президента Украины приводит слова Зеленского о том, что «большая часть экономических неудач в Украине – на совести нечестных судей».
«[…] Предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее. Лишь решительными мерами можно заставить соблюдать закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий тех, кто недостоин высокого звания судьи», – заявил президент Украины.
Для правоохранительных органов президент Украины назвал приоритеты: борьба со злоупотреблениями в «Укроборонпроме», «янтарной мафией» и преступлениями против несовершеннолетних.