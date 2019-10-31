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"Держава_в_смартфоні":
в Україні запустили...

"Держава_в_смартфоні": в Україні запустили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 20:38

"Держава_в_смартфоні": в Україні запустили...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

Дивися повний текст \"Держава_в_смартфоні\": в Україні запустили онлайн-калькулятор при розмитненні авто.
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Для Теслы какой объем двигателя указывать? :)
igorsky
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:14

обычный калькулятор, которых есть множество. Не подтягивается главный момент - инвойсная стоимость авто из таможенной базы.... Очередной грантоедский проэкт с нулевой пользой (пока не будет подтягиваться таможенная стоимость, по которой авто согласится оформить таможня)
TUR
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