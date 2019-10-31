Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.
Дивися повний текст \"Держава_в_смартфоні\": в Україні запустили онлайн-калькулятор при розмитненні авто.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 20:38
"Держава_в_смартфоні": в Україні запустили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Держава_в_смартфоні\": в Україні запустили онлайн-калькулятор при розмитненні авто.
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:14
обычный калькулятор, которых есть множество. Не подтягивается главный момент - инвойсная стоимость авто из таможенной базы.... Очередной грантоедский проэкт с нулевой пользой (пока не будет подтягиваться таможенная стоимость, по которой авто согласится оформить таможня)
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