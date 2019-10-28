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Як планують передавати земельні
ділянки співвласникам...

Як планують передавати земельні ділянки співвласникам...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:00

Як планують передавати земельні ділянки співвласникам...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Мінрегіон.

Дивися повний текст Як планують передавати земельні ділянки співвласникам багатоквартирних будинків.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:00

Как оно в многоквартирных домах сложно. В Одессе давно уже просекли фишку. Вначале на вкусной общественной территории типа Трассы Здоровья строят общественный туалет. Потом хороший человек его приватизирует и опа, земля под туалетом уже его. Ну а туалет потом можно и снести.
moveton
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