Про це пише Мінрегіон.
Дивися повний текст Як планують передавати земельні ділянки співвласникам багатоквартирних будинків.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 22:00
Як планують передавати земельні ділянки співвласникам...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як планують передавати земельні ділянки співвласникам багатоквартирних будинків.
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:00
Как оно в многоквартирных домах сложно. В Одессе давно уже просекли фишку. Вначале на вкусной общественной территории типа Трассы Здоровья строят общественный туалет. Потом хороший человек его приватизирует и опа, земля под туалетом уже его. Ну а туалет потом можно и снести.
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