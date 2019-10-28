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Три області планують об'єднати
"Малим карпатським...

Три області планують об'єднати "Малим карпатським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 06:38

Три області планують об'єднати "Малим карпатським...

Пропонуємо до обговорення:
Львівська облдержадміністрація (ОДА) за участю Івано-Франківської та Закарпатської ОДА завершує розробку проекту "Малого карпатського кільця".

Дивися повний текст Три області планують об'єднати \"Малим карпатським кільцем\" вартістю 1 млрд грн.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 06:38

Сговор с целью попилить бюджетные деньги.
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