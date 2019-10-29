Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Дивися повний текст Облікову ставку було знижено одноголосно - НБУ.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 08:50
Облікову ставку було знижено одноголосно - НБУ
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Дивися повний текст Облікову ставку було знижено одноголосно - НБУ.
Додано: Вів 05 лис, 2019 08:50
1. Зачем об этом писать через 2 недели?
2. Зачем об этом писать минимум на день позже, чем в других СМИ?
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