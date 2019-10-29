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Облікову ставку було
знижено одноголосно - НБУ

Облікову ставку було знижено одноголосно - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 08:50

Облікову ставку було знижено одноголосно - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Дивися повний текст Облікову ставку було знижено одноголосно - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 08:50

1. Зачем об этом писать через 2 недели?
2. Зачем об этом писать минимум на день позже, чем в других СМИ?
smart_analyst2017
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