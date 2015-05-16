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Ринок праці
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:11

Ринок праці

За останні 3 роки 31% українців опинялися в ситуації, коли більше трьох місяців не мали роботи або займалися її пошуком.
Скільки українців не працює – 40% жителів. Порівняно з початком у 2018 року частка працюючих українців зросла на 7%.
Найбільша кількість працюючих припадає на 40-річних і 30-річних.

40% жителів України не працює (інфографіка)
В ЄС, США найнижчі показники безробіття за 10 років. В Україні за 10 років політика урядів призвела до еміграції від 3 до 5 млн населення!
Частина емігрує в сусідні країни разом з населеними пунктами(Крим, Донецьк, Луганськ). Українці з західних і центральних земель поки що не такі радикальні, але отримання румунського, польського, німецького, британського громадянств стало тенденцією навіть для правлячого класу.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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