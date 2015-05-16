Ринок праці

За останні 3 роки 31% українців опинялися в ситуації, коли більше трьох місяців не мали роботи або займалися її пошуком.
Скільки українців не працює – 40% жителів. Порівняно з початком у 2018 року частка працюючих українців зросла на 7%.
Найбільша кількість працюючих припадає на 40-річних і 30-річних.
40% жителів України не працює (інфографіка)
В ЄС, США найнижчі показники безробіття за 10 років. В Україні за 10 років політика урядів призвела до еміграції від 3 до 5 млн населення!
Частина емігрує в сусідні країни разом з населеними пунктами(Крим, Донецьк, Луганськ). Українці з західних і центральних земель поки що не такі радикальні, але отримання румунського, польського, німецького, британського громадянств стало тенденцією навіть для правлячого класу.