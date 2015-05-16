Ринок праці

Додано: Сер 13 жов, 2021 15:44

Напишу крайне непопулярные вещи. В нашей стране наверно и через 50 лет будут писать на уважаемых форумах что олигархи получают сверхприбыли убивая в хлам захваченные в 90-х заводы. Но этого наследия давно нет, на заре тысячелетия советская промышленность уже имела износ больше 90% и до 2021 года без вложений бы не дожила, да и не смогла бы проработать и дня с той энерго/материало/трудовой эффективностью что имела.

Вы говорите о предприятиях которые достались олигархам, а сколько их кануло в лету не дождавшись приватизации, не получив мало-мальски эффективный менеджмент. Мой отец вырезал из таких трупов ценные части чтобы подлатать завод на котором работал. Потом резал цеха которые могли работать только в реалиях совка, и чинил за их счет цеха эффективные в новых экономических условиях. К середине 00 советская промышленность умерла бы без серьезных капвложений (может за редким исключением) В 2005 году страна была занята политикой и повторной приватизацией Криворожстали, но это был хороший год для реализации советского наследия, из-за популизма страна потеряла много денег, а предприятия перспективу развития. Если бы большая приватизация состоялась тогда, сейчас мы бы имели кардинально лучшие показатели по ВВП, занятости и т.д.

И курс был бы более стабильный) Главный + олигархов (не всех), они смогли связать технологические цепочки в одну вертикально-интегрированную эффективную структуру и сохранить часть промышленного наследия совка, увы без их участия предприятия чаще умирали чем процветали.