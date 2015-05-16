Ринок праці

Додано: П'ят 15 жов, 2021 01:14

Shaman написав: Брусничка например, не взлетела - и причина была не только в потерянных активах - убыточный был проект. Брусничка например, не взлетела - и причина была не только в потерянных активах - убыточный был проект.

Shaman написав: мелкие может и создали бы больше рабочих мест - привет эффективности, но насчет налогов - ха-ха. я думаю, тут есть кому просветить, как работают мелкие магазины. В лучшем случае ФОП. мелкие может и создали бы больше рабочих мест - привет эффективности, но насчет налогов - ха-ха. я думаю, тут есть кому просветить, как работают мелкие магазины. В лучшем случае ФОП.

Starikan написав: Классовая ненависть к олигархам объяснима: люди с "пролетарским" мышлением примитивно завидуют богатству Классовая ненависть к олигархам объяснима: люди с "пролетарским" мышлением примитивно завидуют богатству

Когда заходил в Брусничку, ощущение было такое, что попал в деревенский гастроном. Как-то грязно, просроченные продукты на полках, причем с большой наценкой. И кассы стоят очень тесно, на них постоянно очередь. Всё у них как-то не по людски было, как в совковом магазине. Ощущение как от посещения общественного туалета. Со временем ситуация ухудшалась, в конце концов вообще перестал туда заходить именно по этим причинам. Проходя мимо даже удивлялся почему туда люди ходят.Не знаю причин почему Брусничка закрылась, может лишились монопольных преференций, но у меня сложилось впечатление, что банально из-за наплевательского отношения к работе и покупателям. Скорей всего владелец не бизнесмен и не умеет строить и развивать предприятия.мелкие ФОП-ы и не должны давать больших налогов, они обеспечивают повышение ВВП, занятости и создают спрос на товары, не беря ничего взамен от государства. А налоги обеспечат крупные оптовые предприятия (за счет больших оборотов), у которых эти ФОП-ы скупаютсяЗарабатывать нужно на доходах с больших оборотов, а не на микроменеджменте и убытках.Классовой ненавистью тут и не пахнет.Это презрение к преступникам, предателям и их приспешникам.Олигарх не обязательно богат, хотя бедных олигархов по понятным причинам врядли встретишьОлигархия - это связь с коррумпированными чиновниками для незаконного использования силовых и законодательных органов государства в личных интересах олигарха, для личной наживы олигарха за счет народа. Именно олигархи разворовывают госбюджет и разрушают страну. Поэтому народ их и не любит.Богатый человек не обязательно олигарх. Частный бизнесмен, не получающий от государства денег, не участвующий в госпроектах и госзаказах, олигархом не является, даже если будет сказочно богат.Просто в наших условиях олигархи никому не дадут стать богатым - отожмут все честно заработанное как только богатство станет более менее существенным. Видимо поэтому и сложился такой стереотип, что раз богатый, значит олигарх. Иначе просто сложно объяснить почему олигархи не отобрали у него богатства.И в этом есть логика, в наших условиях практически невозможно быть богатым, не будучи самому олигархом и не имея крыши для защиты от олигархов.