Ринок праці

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
смотрю на Вашу ссылку - и выводы совсем другие. если убрать все, что связано с нефтью и газом, то вуаля ГОКи. Укрзализниця глубоко в .опе. Вполне сопоставимы и объемы, и уплата налогов. кстати, куда табачники подевались - акциз - не налог?
а госкомпании такие суммы платят в том числе из-за НДС, которые металлургические компании не платят от слова совсем.
и еще - все говорят о прибыли - доля налога на прибыль в доходах бюджета - менее 10%. а подоходный налог - больше 20%. и крупные компании, включая олигархов, способствуют повышению уплаты этого налога, поскольку платят официальную зп.
такой комментарий говорит о недостаточном уровне владения материалом
Starikan написав:Извините за аналогию, но вы считаете, что домны должны стоять в каждом дворе, как в Китае при "большом скачке"? А всякие "эпицентры" должны быть заменены на базарную торговлю? А фермеры должны крутиться на пятачках 2 га, чтобы обеспечить 80 млн т с/х экспорта?
из 2х зол выбирают меньшее, прибыль с тысячи АТБ имеет три учредителя, на их месте могло работать 4 тыс мелких магазинов, и атбешная прибыль делилась бы между ними.
Одно дело быть монополистом в авиастроении, там капложения космические, понятно что 99,999% пересичных такой бизнес не осилит, но и олигархов там че-то не видно. А другое отбирать работу у мелкого бизнеса, бить первоклашек они сильны.
Я бы не восхищался их показателями, мелкие бы сделали намного больше и налогов и рабочих мест. Олигархи с их капиталами идут по пути наименьшего сопротивления. Кто то из них с нуля что то серьезнее донбасс арены построил? Гора родила мышь.
не знаю, почему Вы наехали на АТБ - бизнес создали с нуля, и основная причина успеха - эффективная бизнес-модель. Брусничка например, не взлетела - и причина была не только в потерянных активах - убыточный был проект.
мелкие может и создали бы больше рабочих мест - привет эффективности, но насчет налогов - ха-ха. я думаю, тут есть кому просветить, как работают мелкие магазины. В лучшем случае ФОП.
а у АТБ - за счет масштабов для эффективной работы нужна автоматизация, а это автоматизация хорошо работает, когда все в одной системе, а не тут играем, тут не играем. и маржи хватает - просто они могут жить на такую маржу, на которой мелочь погибает - ничего личного, только бизнес.
vitaliian написав:из 2х зол выбирают меньшее, прибыль с тысячи АТБ имеет три учредителя, на их месте могло работать 4 тыс мелких магазинов, и атбешная прибыль делилась бы между ними.
Одно дело быть монополистом в авиастроении, там капложения космические, понятно что 99,999% пересичных такой бизнес не осилит, но и олигархов там че-то не видно. А другое отбирать работу у мелкого бизнеса, бить первоклашек они сильны.
Я бы не восхищался их показателями, мелкие бы сделали намного больше и налогов и рабочих мест. Олигархи с их капиталами идут по пути наименьшего сопротивления. Кто то из них с нуля что то серьезнее донбасс арены построил? Гора родила мышь.
100500 плюсів! Та прикро, що нічого ми не змінено своїм висловлюванням на форумах.....
у Вас конфликт интересов, так что Ваше мнение не совсем объективно
Со всем соглашусь, кроме того, что возможность работы на низкой марже - единственное (ключевое), что предопределяет лучшую выживаемость крупного бизнеса.
Нет, совсем не это. Дело в нерыночных преимуществах, которые крупный бизнес (или имеющий финансовый ресурс, чтобы стать крупным) получает путем "неформального сотрудничества" с государством.
Конкретно упомянутый Ахметов с потрохами покупает руководство АМКУ и НКРЭКУ, плюс финансирует принятие правильного для себя законодательства через депутатские группы.
АТБ - "дружит" с местными властями, получая выгодные локации для магазинов. Мелкий же бизнес не имеет ресурса даже для сохранения своего МАФа от сноса, поэтому обречен уходить с рынка, давая возможность сетям расширяться еще больше
Напишу крайне непопулярные вещи. В нашей стране наверно и через 50 лет будут писать на уважаемых форумах что олигархи получают сверхприбыли убивая в хлам захваченные в 90-х заводы. Но этого наследия давно нет, на заре тысячелетия советская промышленность уже имела износ больше 90% и до 2021 года без вложений бы не дожила, да и не смогла бы проработать и дня с той энерго/материало/трудовой эффективностью что имела. Вы говорите о предприятиях которые достались олигархам, а сколько их кануло в лету не дождавшись приватизации, не получив мало-мальски эффективный менеджмент. Мой отец вырезал из таких трупов ценные части чтобы подлатать завод на котором работал. Потом резал цеха которые могли работать только в реалиях совка, и чинил за их счет цеха эффективные в новых экономических условиях. К середине 00 советская промышленность умерла бы без серьезных капвложений (может за редким исключением) В 2005 году страна была занята политикой и повторной приватизацией Криворожстали, но это был хороший год для реализации советского наследия, из-за популизма страна потеряла много денег, а предприятия перспективу развития. Если бы большая приватизация состоялась тогда, сейчас мы бы имели кардинально лучшие показатели по ВВП, занятости и т.д. И курс был бы более стабильный) Главный + олигархов (не всех), они смогли связать технологические цепочки в одну вертикально-интегрированную эффективную структуру и сохранить часть промышленного наследия совка, увы без их участия предприятия чаще умирали чем процветали.
viy Я, как фактический топикстартер , вас поддержу. Классовая ненависть к олигархам объяснима: люди с "пролетарским" мышлением примитивно завидуют богатству, а "средний класс" (в основном купи-продай), широко представленный на форуме, не выдерживает конкуренции с большими торговыми сетями.
А "антиолигархический закон", имхо, полностью популистский и антиконституционный. Он не содержит никаких экономических ограничений (для этого уже существует антимонопольное законодательство), а, с другой стороны, лишает страшных "алегархов" права участвовать в политической жизни. Это напоминает институт "лишенцев", учрежденный большевиками. Ясно, что он направлен индивидуально против Порошенко (и, возможно, Медведчука), и ничего более. Думаю, что этому закону уготована недолгая жизнь.
Shaman написав:Брусничка например, не взлетела - и причина была не только в потерянных активах - убыточный был проект.
Когда заходил в Брусничку, ощущение было такое, что попал в деревенский гастроном. Как-то грязно, просроченные продукты на полках, причем с большой наценкой. И кассы стоят очень тесно, на них постоянно очередь. Всё у них как-то не по людски было, как в совковом магазине. Ощущение как от посещения общественного туалета. Со временем ситуация ухудшалась, в конце концов вообще перестал туда заходить именно по этим причинам. Проходя мимо даже удивлялся почему туда люди ходят.
Не знаю причин почему Брусничка закрылась, может лишились монопольных преференций, но у меня сложилось впечатление, что банально из-за наплевательского отношения к работе и покупателям. Скорей всего владелец не бизнесмен и не умеет строить и развивать предприятия.
Shaman написав:мелкие может и создали бы больше рабочих мест - привет эффективности, но насчет налогов - ха-ха. я думаю, тут есть кому просветить, как работают мелкие магазины. В лучшем случае ФОП.
мелкие ФОП-ы и не должны давать больших налогов, они обеспечивают повышение ВВП, занятости и создают спрос на товары, не беря ничего взамен от государства. А налоги обеспечат крупные оптовые предприятия (за счет больших оборотов), у которых эти ФОП-ы скупаются
Зарабатывать нужно на доходах с больших оборотов, а не на микроменеджменте и убытках.
Starikan написав:Классовая ненависть к олигархам объяснима: люди с "пролетарским" мышлением примитивно завидуют богатству
Классовой ненавистью тут и не пахнет. Это презрение к преступникам, предателям и их приспешникам.
Олигарх не обязательно богат, хотя бедных олигархов по понятным причинам врядли встретишь
Олигархия - это связь с коррумпированными чиновниками для незаконного использования силовых и законодательных органов государства в личных интересах олигарха, для личной наживы олигарха за счет народа. Именно олигархи разворовывают госбюджет и разрушают страну. Поэтому народ их и не любит.
Богатый человек не обязательно олигарх. Частный бизнесмен, не получающий от государства денег, не участвующий в госпроектах и госзаказах, олигархом не является, даже если будет сказочно богат.
Просто в наших условиях олигархи никому не дадут стать богатым - отожмут все честно заработанное как только богатство станет более менее существенным. Видимо поэтому и сложился такой стереотип, что раз богатый, значит олигарх. Иначе просто сложно объяснить почему олигархи не отобрали у него богатства.
И в этом есть логика, в наших условиях практически невозможно быть богатым, не будучи самому олигархом и не имея крыши для защиты от олигархов.