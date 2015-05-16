Ринок праці

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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:51

  somilitark написав:..
Їжа і комунальні послуги займають більше 80% в структурі витрат пересічного домогосподарства...

говностат тут пытался намалевать этих пэрэсичных.
https://www.rbc.ua/rus/news/30-ukraints ... 70811.html
странно, как 3-7 Кгрн вообще на что-то хватает, а таких якобы большинство. А с доходом до 12К вкллючительно - 95%, считай все.
Как-то удивительно, но в моем окружении, за исключением пенсионеров, таких почти нет.
Кто эти люди? Почему они до сих пор живы? Они не болеют, почти не едят, не пользуются техникой, не носят шмотки и не платят за коммуналку? Зато ездят на американских битках?
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:58

  sequence написав:
  somilitark написав:..
Їжа і комунальні послуги займають більше 80% в структурі витрат пересічного домогосподарства...

говностат тут пытался намалевать этих пэрэсичных.
https://www.rbc.ua/rus/news/30-ukraints ... 70811.html
странно, как 3-7 Кгрн вообще на что-то хватает, а таких якобы большинство. А с доходом до 12К вкллючительно - 95%, считай все.
Как-то удивительно, но в моем окружении, за исключением пенсионеров, таких почти нет.
Кто эти люди? Почему они до сих пор живы? Они не болеют, почти не едят, не пользуются техникой, не носят шмотки и не платят за коммуналку? Зато ездят на американских битках?

Це дуже добре що ви мільйонер і маєте таких самих знайомих.
У вас немає робітників? Все роблять роботи?
Ви знаєте що бідовий Новус дає 8500 в Києві за майже 200 годин праці в місяць?
Ви не чули про пенсіонерів?
Таких 17 міо. Вони теж тут живуть, знаєте яка середня і медіана пенсія?
Краще вам не знати, бо будете сміятись і не вірити цьому брехуну якомусьстату.
Я дуже радію за вас, що ви десь в космосі, не всі можуть собі таке дозволити))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:25

  somilitark написав:..
Ви знаєте що бідовий Новус дає 8500 в Києві за майже 200 годин праці в місяць?
Ви не чули про пенсіонерів?..

про пенсионеров все правильно, не спорю. Я об активной части населения.
Когда публикуете данные про кассиров в Новусе, не поленитесь погуглить предварительно.
Я не поленился.
https://rabota.ua/company296810/vacancy8843062
кассир в Новусе входит в число 5% самых доходных работ в стране
ЗЫ ну, и кормят бесплатно - а это тоже деньги, как не странно
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:32

  sequence написав:
  somilitark написав:..
Ви знаєте що бідовий Новус дає 8500 в Києві за майже 200 годин праці в місяць?
Ви не чули про пенсіонерів?..

про пенсионеров все правильно, не спорю. Я об активной части населения.
Когда публикуете данные про кассиров в Новусе, не поленитесь погуглить предварительно.
Я не поленился.
https://rabota.ua/company296810/vacancy8843062
кассир в Новусе входит в число 5% самых доходных работ в стране


Вы тоже не сочиняйте. Средняя зарплата в Киеве - 20 тыс грн, медианная - на 28% ниже, т.е. 14,4 тыс грн. Соответственно, у 50% наемных работников абсолютно точно зарплата выше, чем у кассира в Новусе (по факту - где-то у 60-65%). То же самое касается и регионов, поскольку все общенациональные работодатели используют региональные коэффициенты в городах своего присутствия
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:36

  zРадио написав:..
Вы тоже не сочиняйте. ..

а я не сочиняю. Лучше поспорьте с утверждением, что работа кассира Новуса в Киеве входит в топчик 5%-7% высокооплачиваемых зарплат в стране по версии говностата.
Киев вроде пока входит в состав страны?
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:40

  sequence написав: говностат тут пытался намалевать этих пэрэсичных.
странно, как 3-7 Кгрн вообще на что-то хватает, а таких якобы большинство. А с доходом до 12К вкллючительно - 95%, считай все.
Кто эти люди? Почему они до сих пор живы? Они не болеют, почти не едят, не пользуются техникой, не носят шмотки и не платят за коммуналку? Зато ездят на американских битках?


Вони отримують платню через сіру або чорну схему. Сам укрговстат вважає що таких 20% від працевлаштованих.
https://fbc.ua/news/ekonomika-uk/derzhs ... konvertah/
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:46

  akido написав:..
Вони отримують платню через сіру або чорну схему. Сам укрговстат вважає що таких 20% від працевлаштованих.
..

это правильный ответ. Вопрос в размере "серых" доплат и количестве "самозанятых", то есть работающих без оформления, в "черную".
Версий там миллион, не собираюсь спорить ни с кем. Но прям так чтоб люди с голоду пухли, пока не наблюдаю. Хз чего, может огороды копают?
прошу прощения у всех за оффтоп
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