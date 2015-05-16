Ринок праці

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
somilitark написав:.. Їжа і комунальні послуги займають більше 80% в структурі витрат пересічного домогосподарства...
говностат тут пытался намалевать этих пэрэсичных. https://www.rbc.ua/rus/news/30-ukraints ... 70811.html странно, как 3-7 Кгрн вообще на что-то хватает, а таких якобы большинство. А с доходом до 12К вкллючительно - 95%, считай все. Как-то удивительно, но в моем окружении, за исключением пенсионеров, таких почти нет. Кто эти люди? Почему они до сих пор живы? Они не болеют, почти не едят, не пользуются техникой, не носят шмотки и не платят за коммуналку? Зато ездят на американских битках?
somilitark написав:.. Їжа і комунальні послуги займають більше 80% в структурі витрат пересічного домогосподарства...
говностат тут пытался намалевать этих пэрэсичных. https://www.rbc.ua/rus/news/30-ukraints ... 70811.html странно, как 3-7 Кгрн вообще на что-то хватает, а таких якобы большинство. А с доходом до 12К вкллючительно - 95%, считай все. Как-то удивительно, но в моем окружении, за исключением пенсионеров, таких почти нет. Кто эти люди? Почему они до сих пор живы? Они не болеют, почти не едят, не пользуются техникой, не носят шмотки и не платят за коммуналку? Зато ездят на американских битках?
Це дуже добре що ви мільйонер і маєте таких самих знайомих. У вас немає робітників? Все роблять роботи? Ви знаєте що бідовий Новус дає 8500 в Києві за майже 200 годин праці в місяць? Ви не чули про пенсіонерів? Таких 17 міо. Вони теж тут живуть, знаєте яка середня і медіана пенсія? Краще вам не знати, бо будете сміятись і не вірити цьому брехуну якомусьстату. Я дуже радію за вас, що ви десь в космосі, не всі можуть собі таке дозволити))
somilitark написав:.. Ви знаєте що бідовий Новус дає 8500 в Києві за майже 200 годин праці в місяць? Ви не чули про пенсіонерів?..
про пенсионеров все правильно, не спорю. Я об активной части населения. Когда публикуете данные про кассиров в Новусе, не поленитесь погуглить предварительно. Я не поленился. https://rabota.ua/company296810/vacancy8843062 кассир в Новусе входит в число 5% самых доходных работ в стране ЗЫ ну, и кормят бесплатно - а это тоже деньги, как не странно
somilitark написав:.. Ви знаєте що бідовий Новус дає 8500 в Києві за майже 200 годин праці в місяць? Ви не чули про пенсіонерів?..
про пенсионеров все правильно, не спорю. Я об активной части населения. Когда публикуете данные про кассиров в Новусе, не поленитесь погуглить предварительно. Я не поленился. https://rabota.ua/company296810/vacancy8843062 кассир в Новусе входит в число 5% самых доходных работ в стране
Вы тоже не сочиняйте. Средняя зарплата в Киеве - 20 тыс грн, медианная - на 28% ниже, т.е. 14,4 тыс грн. Соответственно, у 50% наемных работников абсолютно точно зарплата выше, чем у кассира в Новусе (по факту - где-то у 60-65%). То же самое касается и регионов, поскольку все общенациональные работодатели используют региональные коэффициенты в городах своего присутствия
а я не сочиняю. Лучше поспорьте с утверждением, что работа кассира Новуса в Киеве входит в топчик 5%-7% высокооплачиваемых зарплат в стране по версии говностата. Киев вроде пока входит в состав страны?
sequence написав: говностат тут пытался намалевать этих пэрэсичных. странно, как 3-7 Кгрн вообще на что-то хватает, а таких якобы большинство. А с доходом до 12К вкллючительно - 95%, считай все. Кто эти люди? Почему они до сих пор живы? Они не болеют, почти не едят, не пользуются техникой, не носят шмотки и не платят за коммуналку? Зато ездят на американских битках?
akido написав:.. Вони отримують платню через сіру або чорну схему. Сам укрговстат вважає що таких 20% від працевлаштованих. ..
это правильный ответ. Вопрос в размере "серых" доплат и количестве "самозанятых", то есть работающих без оформления, в "черную". Версий там миллион, не собираюсь спорить ни с кем. Но прям так чтоб люди с голоду пухли, пока не наблюдаю. Хз чего, может огороды копают? прошу прощения у всех за оффтоп