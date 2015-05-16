Ринок праці

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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 14 гру, 2021 09:33
BIGor написав:
Математика не Ваш коник
Успіх написав: Zebra написав:
За год минус 1% населения это серьезный звоночек
То що - ще 99 років і усьо?
Нуль!
. За населення не варто переживати, э афганці, сирійці та інші, що з радістю будуть тут жити. Київ вони вже потроху освоюють як таксисти та курєри.
А що не так?(те, що інші понаїзджають -не було сказано)
Тому, якщо 1% в рік(а інших даних не було озвучено)і вже той рік пройшов, то що, хіба 99 років не залишилося, щоб решта 99% по 1 % в рік втрачалось?
Всі розуміють, що таке не можливо - але, якщо суто математично, то...- що не так?
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Додано: Вів 14 гру, 2021 09:47
Успіх написав:
А що не так?(те, що інші понаїзджають -не було сказано)
Тому, якщо 1% в рік(а інших даних не було озвучено)і вже той рік пройшов, то що, хіба 99 років не залишилося, щоб решта 99% по 1 % в рік втрачалось?
Всі розуміють, що таке не можливо - але, якщо суто математично, то...- що не так?
Не так то что в будущем один работающий будет кормить не 4х а 2х человек и демография стабилизируется на какой то там текущей цифре. То есть падение рождаемости и рост смертности прекратится. Поэтому неправильно умножать текущую ситуацию на 100 лет. На моменте экономика сбрасывает "лишних" людей, с точки зрения развития нации и государства это может быть неправильно, но любая система стремиться к балансу, а правильный он или нет это уже субъективная оценка.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 09:58
flyman написав: vitaliian написав: p_vovk74 написав:
ленивые рукожопы
Рукожопы как раз существуют благодаря избытку рабсилы. Убыль населения устранит этот дисбаланс.
дивно, що ви досі з такими поглядами не в Уряді:
1. робочі місця закрити
2. працівників відправити на заробітки
3. профіт
Что у вас с логикой? Я написал "избыток рабсилы" а не избыток "рабочих мест". Из за избытка раб силы как раз едут и ещё долго будут ехать на заработки. А потом там останутся на пмж.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 16:59
Grand Touring написав: BIGor написав: flyman написав:
цього року підфартило:
- урожай
- руда
- халявні 2,45 ярда від МВФ
- ще трохи МВФ позичив
- газ не закачували
І при цьому, ВВП не доросло до рівня 2019 р. Гдє дєньгі, Зін?
Ще на початку 21 року були халявні 3 млрд
від РФ черз суд по газу.
2022 року надходження від фопів і дія-сіті покриють майже всі видатки держави
А також дозволять підняти ЗП вчителям до 4000 євро!
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:41
Минимальная зарплата на 6.12.2021
Украина - 6500 гривен(~238$)
Беларусь - 418,14 р в октябре (~164$)
россия - 12792 р(~174$)
Молдова - 2935 лей(~166$)
Казахстан - 42500 тенге (~97$)
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:58
edvardd написав:
Минимальная зарплата на 6.12.2021
Украина - 6500 гривен(~238$)
Беларусь - 418,14 р в октябре (~164$)
россия - 12792 р(~174$)
Молдова - 2935 лей(~166$)
Казахстан - 42500 тенге (~97$)
И что? Какие выводы?
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