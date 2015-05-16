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Ринок праці
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 09:33

  BIGor написав:
  Успіх написав:
  Zebra написав:За год минус 1% населения это серьезный звоночек

То що - ще 99 років і усьо? :roll:
Нуль! :shock:

Математика не Ваш коник :). За населення не варто переживати, э афганці, сирійці та інші, що з радістю будуть тут жити. Київ вони вже потроху освоюють як таксисти та курєри.

А що не так?(те, що інші понаїзджають -не було сказано) :mrgreen:
Тому, якщо 1% в рік(а інших даних не було озвучено)і вже той рік пройшов, то що, хіба 99 років не залишилося, щоб решта 99% по 1 % в рік втрачалось?

Всі розуміють, що таке не можливо - але, якщо суто математично, то...- що не так?
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 09:47

  Успіх написав:
  BIGor написав:
  Успіх написав:То що - ще 99 років і усьо? :roll:
Нуль! :shock:

Математика не Ваш коник :). За населення не варто переживати, э афганці, сирійці та інші, що з радістю будуть тут жити. Київ вони вже потроху освоюють як таксисти та курєри.

А що не так?(те, що інші понаїзджають -не було сказано) :mrgreen:
Тому, якщо 1% в рік(а інших даних не було озвучено)і вже той рік пройшов, то що, хіба 99 років не залишилося, щоб решта 99% по 1 % в рік втрачалось?

Всі розуміють, що таке не можливо - але, якщо суто математично, то...- що не так?

Не так то что в будущем один работающий будет кормить не 4х а 2х человек и демография стабилизируется на какой то там текущей цифре. То есть падение рождаемости и рост смертности прекратится. Поэтому неправильно умножать текущую ситуацию на 100 лет. На моменте экономика сбрасывает "лишних" людей, с точки зрения развития нации и государства это может быть неправильно, но любая система стремиться к балансу, а правильный он или нет это уже субъективная оценка.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 09:58

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  p_vovk74 написав:ленивые рукожопы
Рукожопы как раз существуют благодаря избытку рабсилы. Убыль населения устранит этот дисбаланс.

дивно, що ви досі з такими поглядами не в Уряді:
1. робочі місця закрити
2. працівників відправити на заробітки
3. профіт

Что у вас с логикой? Я написал "избыток рабсилы" а не избыток "рабочих мест". Из за избытка раб силы как раз едут и ещё долго будут ехать на заработки. А потом там останутся на пмж.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:59

  Grand Touring написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:цього року підфартило:
- урожай
- руда
- халявні 2,45 ярда від МВФ
- ще трохи МВФ позичив
- газ не закачували

І при цьому, ВВП не доросло до рівня 2019 р. Гдє дєньгі, Зін?

Ще на початку 21 року були халявні 3 млрд від РФ черз суд по газу.
2022 року надходження від фопів і дія-сіті покриють майже всі видатки держави

А також дозволять підняти ЗП вчителям до 4000 євро! :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:41

Минимальная зарплата на 6.12.2021
Украина - 6500 гривен(~238$)
Беларусь - 418,14 р в октябре (~164$)
россия - 12792 р(~174$)
Молдова - 2935 лей(~166$)
Казахстан - 42500 тенге (~97$)
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:58

  edvardd написав:Минимальная зарплата на 6.12.2021
Украина - 6500 гривен(~238$)
Беларусь - 418,14 р в октябре (~164$)
россия - 12792 р(~174$)
Молдова - 2935 лей(~166$)
Казахстан - 42500 тенге (~97$)

И что? Какие выводы?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:01

  BIGor написав:
  edvardd написав:Минимальная зарплата на 6.12.2021
Украина - 6500 гривен(~238$)
Беларусь - 418,14 р в октябре (~164$)
россия - 12792 р(~174$)
Молдова - 2935 лей(~166$)
Казахстан - 42500 тенге (~97$)

И что? Какие выводы?

что не все так плохо, как пытаются представить у некоторых северных соседей.

не очень хорошо, но надо развиваться дальше ;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:45

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  edvardd написав:Минимальная зарплата на 6.12.2021
Украина - 6500 гривен(~238$)
Беларусь - 418,14 р в октябре (~164$)
россия - 12792 р(~174$)
Молдова - 2935 лей(~166$)
Казахстан - 42500 тенге (~97$)

И что? Какие выводы?

что не все так плохо, как пытаются представить у некоторых северных соседей.

не очень хорошо, но надо развиваться дальше ;)

Откуда это совковое мышление?
1. Минималка не показатель развитости страны, ВВП на душу населения - показатель.
2. Зачем равняться на худшие страны?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:21

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  edvardd написав:Минимальная зарплата на 6.12.2021
Украина - 6500 гривен(~238$)
Беларусь - 418,14 р в октябре (~164$)
россия - 12792 р(~174$)
Молдова - 2935 лей(~166$)
Казахстан - 42500 тенге (~97$)


что не все так плохо, как пытаются представить у некоторых северных соседей.

не очень хорошо, но надо развиваться дальше ;)

Откуда это совковое мышление?
1. Минималка не показатель развитости страны, ВВП на душу населения - показатель.
2. Зачем равняться на худшие страны?

наш показатель уровня ВВП не вполне объективен из-за высокого уровня тенизации экономики
Shaman
 
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  #<1 ... 78910
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