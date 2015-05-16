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Ринок праці

Ринок праці
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:55

Re: Ринок праці

Интересно, что так много Зе-ботов рассказывают как прекрасно тут жить.
https://life.pravda.com.ua/society/2021/12/17/246875/
Найбільше за 11 років: у 2021-му з України виїхала рекордна кількість людей

Это все наверное из-за огромной минималки и высоких теневых доходов :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:29

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Откуда это совковое мышление?
1. Минималка не показатель развитости страны, ВВП на душу населения - показатель.
2. Зачем равняться на худшие страны?

наш показатель уровня ВВП не вполне объективен из-за высокого уровня тенизации экономики

Откуда эти сказки?

???
на каком уровне Вы оценивает теневую часть экономики?
или Вы думаете, что у нас все показывают свои обороты?
Shaman
 
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  #<1 ... 891011
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