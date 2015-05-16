Найбільше за 11 років: у 2021-му з України виїхала рекордна кількість людей
Это все наверное из-за огромной минималки и высоких теневых доходов
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:55
Re: Ринок праці
Интересно, что так много Зе-ботов рассказывают как прекрасно тут жить.
Это все наверное из-за огромной минималки и высоких теневых доходов
Додано: Суб 18 гру, 2021 10:29
???
на каком уровне Вы оценивает теневую часть экономики?
или Вы думаете, что у нас все показывают свои обороты?
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