Ринок праці

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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 12 кві, 2022 11:10
Хомякоид написав:
Что Киев производит ? Я серьезно
Киев контролирует все финансы, потому что это политический центр, здесь изначально решаются вопросы чему вообще быть. Наивно думать что аграрий держит свои деньги в винницких банках. В Виннице нет банков, только филиалы киевских. Или думать что николаевский аграрий без разрешения ОГА сможет что то посадить/собрать/ экспортировать. Немного меньше зависимы от Киева только мэры, у них свои бюджеты. Но основные налоги (НДС, акцизы), идут на Киев. Местные налоги это слёзы по сравнению с госбюджетом.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:18
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Что Киев производит ? Я серьезно
Киев контролирует все финансы, потому что это политический центр, здесь изначально решаются вопросы чему вообще быть. Наивно думать что аграрий держит свои деньги в винницких банках. В Виннице нет банков, только филиалы киевских. Или думать что николаевский аграрий без разрешения ОГА сможет что то посадить/собрать/ экспортировать. Немного меньше зависимы от Киева только мэры, у них свои бюджеты. Но основные налоги (НДС, акцизы), идут на Киев. Местные налоги это слёзы по сравнению с госбюджетом.
Это все понятно. Я отреагировал на фразу " Киев- огромный индустриальный мегаполис"
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Хомякоид
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:37
Zebra написав: Хомякоид написав:
Повыезжают все кто может и не может.
Уже выезжают. Люди приезжают бусами, забирают вещи, и снова уезжают. А чего не ехать, если беженцам в Германии дают бесплатно жилье в пользование? Люди будут там сидеть заграницами при возможности до последнего надеясь, что чем дольше будут сидеть, тем выше вероятность получить ПМЖ.
Потом те кто пересидел бомбардировки, все равно хотят ехать пока есть возможность. Не у всех она была изначально.
Возвращается пока единицы и то, возвращаются не в полном составе. Молодежь, вообще не возвращается.
Я имею ввиду девушек и женщин. Чернигов по сути превращается в город мужиков.
Посидят пару месяцев, закончатся деньги и вернутся. Уже много знакомых ноют, что жрать нечего. На пособие еды не хватает, а об одежде говорить нечего. Месяц искали работу и аллилуйя, нашли в ночную смену 5 ночей подряд. Ночь на заводе вареников 800 грн. Мама дорогая, какая крутая жизнь.
Европа нам в этом плане делает благо. Содержит наших пенсионеров
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:38
Хомякоид написав: vitaliian написав: Хомякоид написав:
Что Киев производит ? Я серьезно
Киев контролирует все финансы, потому что это политический центр, здесь изначально решаются вопросы чему вообще быть. Наивно думать что аграрий держит свои деньги в винницких банках. В Виннице нет банков, только филиалы киевских. Или думать что николаевский аграрий без разрешения ОГА сможет что то посадить/собрать/ экспортировать. Немного меньше зависимы от Киева только мэры, у них свои бюджеты. Но основные налоги (НДС, акцизы), идут на Киев. Местные налоги это слёзы по сравнению с госбюджетом.
Это все понятно. Я отреагировал на фразу " Киев- огромный индустриальный мегаполис"
Когда Киев закроют надежно системами ПВО (а это неизбежно) - думаю тут сосредоточат основные наукоемкие производства (в т.ч. в сфере ВПК), требующие высококвалифицированных специалистов. Склады в высокоточным оружием, скорее всего, тоже будут распределены по крупным городам, опять же при условии создания вокруг таких городов плотной системы ПВО. Завод им. Малышева (если от него что-то осталось) скорее всего перенесут во Львов и объединят с Львовским бронетанковым заводом (если от него что-то осталось).
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:43
Ребята, с работой в Европе не фонтан. Жена моя, несмотря на знание английского (С1) и немецкого (С1) и международные сертификаты (CELTA) второй месяц ничего по специальности найти не может. Сидеть няней или с собаками (была и такая вакансия) или в благотворительной организации за зп похожую на пособие - не вариант.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:46
Скажите пожалуйста, куда уедет, например, 46 летний предприматель, у которого сушки древесины и товара на 500к$ ? Куда уедет собственник автомойки, стоматологии, сто и сотни тысячи специалистов с нормальнымдоходом?
Лепить вареники за 800 грн?
Вы говорите о молодёжи. Да. А что им терять? Съёмную квартиру? Продавцам? Хостел?
После безвиза отток рабочих в Европу навредил? Даже жить немного легче стало, уехали демпинговать в Германию
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:50
airmax78 написав:
с собаками (была и такая вакансия)
а с собаками какой язык нужен? Хорошая тема я бы попробовал)
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Додано: Вів 12 кві, 2022 11:52
Хомякоид написав:
отреагировал на фразу " Киев- огромный индустриальный мегаполис"
скорее огромный склад всего что производит и импортирует Украина.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:00
beee написав:
Посидят пару месяцев, закончатся деньги и вернутся. Уже много знакомых ноют, что жрать нечего. На пособие еды не хватает, а об одежде говорить нечего. Месяц искали работу и аллилуйя, нашли в ночную смену 5 ночей подряд. Ночь на заводе вареников 800 грн. Мама дорогая, какая крутая жизнь.
Европа нам в этом плане делает благо. Содержит наших пенсионеров
Многие из уехавших начинают ныть про недостаток денег, это как люди на западной, так и за границей. Как пример пару семей с тремя детьми, одни в Хорватии, другие в Германии планомерно проедают заначки. В хорватии квартиру пришлось снять только до мая, с мая сказали х2, так как курортный сезон. И это относительно состоятельные люди, не миллионеры, твердый средний класс. Это из того, что знаю лично. Беженцами сидеть в условном помещении на 50 кроватей и получать пакет с едой в красном кресте - ну фиг знает, наверное понятие о Европе у всех разные. Основная масса сидит на западной, ждут полностью прояснения ситуации по Киеву.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:18
roberto dark написав:
На львовском портале новостей писали, что 87% киевских айтишных компаний уже переехало во Львов и на это потратили миллионы $. Какой % из них вернётся обратно и самое главное КОГДА? А это самые БЛАГОНАДЕЖНЫЕ и стабильные арендаторы.
А примеры компаний есть ? Похоже на бред\самонадраичивание. Киевляне и харьковчане во Львов на постоянку не поедут. Девушки даже врменно не захотели.
Мужчины с 3+ детьми тоже на ЗУ не остались.
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