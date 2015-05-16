Ринок праці

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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 12 кві, 2022 12:33
roberto dark написав: fox767676 написав:
А примеры компаний есть ? Похоже на бред\самонадраичивание. Киевляне и хаоьковчане во Львов на постоянку не поедут. Девушки даже врменно н захотели
Украинские девушки с Европы посылают приветы в инстаграмме с кофем в руке из модных кафе и ищут забугорных женихов. Это вообще не показатель. Некоторым из них видимо вообще по-барабану что в их стране происходит и проблема покраски волос или маникюра стоит превыше всего, к сожалению.
Я про девушек из ИТ, я в курсе дел. Львовская и Закарпатская области лишь временные пристанища или транзитные пункты. Не будет там взрывного роста ИТ за счет Киева. Вот Польша, Словакия, Балканы - подрастут чуток.
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fox767676
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:43
beee написав:
Скажите пожалуйста, куда уедет, например, 46 летний предприматель, у которого сушки древесины и товара на 500к$ ? Куда уедет собственник автомойки, стоматологии, сто и сотни тысячи специалистов с нормальнымдоходом
?
Лепить вареники за 800 грн?
Вы говорите о молодёжи. Да. А что им терять? Съёмную квартиру? Продавцам? Хостел?
После безвиза отток рабочих в Европу навредил? Даже жить немного легче стало, уехали демпинговать в Германию
В том и дело, что у них доход был нормальный, пока не уехали их клиенты(которые не имели 500к, не имели своих стоматологий, СТО и даже квартир). А им терять нечего, они будут цепляться за Европу до крови из пальцев. И у многих получится
Потом доход станет уже ненормальным, далее закрытие бизнеса и продажа "почем дадут".
Чтоб было "как в Прибалтике" - это оптимистично, для этого надо чтоб угроза войны не висела
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Damien
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:48
vitaliian написав: Хомякоид написав:
отреагировал на фразу " Киев- огромный индустриальный мегаполис"
скорее огромный склад всего что производит и импортирует Украина.
Гляньте что случилось с Комодором, складом АТБ (по житомирской трассе), складами Полищука под Броварами. Это все строилось десятилетия.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:50
fox767676 написав:
Я про девушек из ИТ, я в курсе дел. Львовская и Закарпатская области лишь временные пристанища или транзитные пункты. Не будет там взрывного роста ИТ за счет Киева. Вот Польша, Словакия, Балканы - подрастут чуток.
Я с вами категорично не согласен ибо Украину не спроста назвали самой выгодной страной для IT-аутсорсинга большинство профильных компаний, сравнивая показатели Украины со странами-конкурентами в Восточной Европе.
В Украине вы можете нанять высококачественных разработчиков по более низким ценам без ущерба для качества продукта. В то же время в соседней Польше работает около 400 тысяч программистов, однако стоимость их работы ДОРОЖЕ
, а расходы компаний и налоги выше.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:56
Damien написав: beee написав:
Скажите пожалуйста, куда уедет, например, 46 летний предприматель, у которого сушки древесины и товара на 500к$ ? Куда уедет собственник автомойки, стоматологии, сто и сотни тысячи специалистов с нормальнымдоходом
?
Лепить вареники за 800 грн?
Вы говорите о молодёжи. Да. А что им терять? Съёмную квартиру? Продавцам? Хостел?
После безвиза отток рабочих в Европу навредил? Даже жить немного легче стало, уехали демпинговать в Германию
В том и дело, что у них доход был нормальный, пока не уехали их клиенты(которые не имели 500к, не имели своих стоматологий, СТО и даже квартир). А им терять нечего, они будут цепляться за Европу до крови из пальцев. И у многих получится
Потом доход станет уже ненормальным, далее закрытие бизнеса и продажа "почем дадут".
Чтоб было "как в Прибалтике" - это оптимистично, для этого надо чтоб угроза войны не висела
Как раз наоборот. Как это не парадоксально. Конкуренции меньше в разы.
Как сказал ПВО шник знакомый, сейчас будут 90 е годы в плане перспективы. Именно в такое время можно и реализоваться
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beee
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:04
roberto dark написав: fox767676 написав:
Я про девушек из ИТ, я в курсе дел. Львовская и Закарпатская области лишь временные пристанища или транзитные пункты. Не будет там взрывного роста ИТ за счет Киева. Вот Польша, Словакия, Балканы - подрастут чуток.
Я с вами категорично не согласен ибо Украину не спроста назвали самой выгодной страной для IT-аутсорсинга большинство профильных компаний, сравнивая показатели Украины со странами-конкурентами в Восточной Европе.
В Украине вы можете нанять высококачественных разработчиков по более низким ценам без ущерба для качества продукта. В то же время в соседней Польше работает около 400 тысяч программистов, однако стоимость их работы существенно ДОРОЖЕ
, а расходы компаний и налоги выше.
Некоторые заказчики чувствительны к вопросам безопасности и покинули украинский рынок еще в 2015. Киев там или Львов врядли кто будет в этом разбираться. Кроме того высокая маржинальность украинского ИТ была связана практически с отсутствием налогообложения, даже военный збор не платится. Теперь же будут и налоги , и реальное участие в обороне, а не поосиживанте штанов на институтской военке. Огульно конечно про исход киевского / украинского ИТ во львов / европу пока писать рано, но очевидно что подвижки будут. Мое оптимистическое видение на данный момент - Львов ИТ останется на том же уровне , Киевский подсократится , но без обвала
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 12 кві, 2022 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:12
beee написав:
Как раз наоборот. Как это не парадоксально. Конкуренции меньше в разы.
Как сказал ПВО шник знакомый, сейчас будут 90 е годы в плане перспективы. Именно в такое время можно и реализоваться
У меня такой знакомый был, из "фирмы" Прыщика, работал на Троещинском рынке. Очень хорошо реализовал себя в финансовой сфере.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 13:44
airmax78 написав:
Ребята, с работой в Европе не фонтан. Жена моя, несмотря на знание английского (С1) и немецкого (С1) и международные сертификаты (CELTA) второй месяц ничего по специальности найти не может. Сидеть няней или с собаками (была и такая вакансия) или в благотворительной организации за зп похожую на пособие - не вариант.
я не в кугсе, чи ти був в кугсе...
короче, я колись хотів на австріяків працювати, і вони б мене взяли на роботу, але проблема в низьких зп-шках...
я не в кугсе чому вони так роблять, навіть поляки платили краще...
ось така фігня, малята!
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