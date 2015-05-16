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Ринок праці
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 16:44

  fox767676 написав:
  roberto dark написав:
  fox767676 написав:Я про девушек из ИТ, я в курсе дел. Львовская и Закарпатская области лишь временные пристанища или транзитные пункты. Не будет там взрывного роста ИТ за счет Киева. Вот Польша, Словакия, Балканы - подрастут чуток.

Я с вами категорично не согласен ибо Украину не спроста назвали самой выгодной страной для IT-аутсорсинга большинство профильных компаний, сравнивая показатели Украины со странами-конкурентами в Восточной Европе.

В Украине вы можете нанять высококачественных разработчиков по более низким ценам без ущерба для качества продукта. В то же время в соседней Польше работает около 400 тысяч программистов, однако стоимость их работы существенно ДОРОЖЕ, а расходы компаний и налоги выше.


Некоторые заказчики чувствительны к вопросам безопасности и покинули украинский рынок еще в 2015. Киев там или Львов врядли кто будет в этом разбираться. Кроме того высокая маржинальность украинского ИТ была связана практически с отсутствием налогообложения, даже военный збор не платится. Теперь же будут и налоги , и реальное участие в обороне, а не поосиживанте штанов на институтской военке. Огульно конечно про исход киевского / украинского ИТ во львов / европу пока писать рано, но очевидно что подвижки будут. Мое оптимистическое видение на данный момент - Львов ИТ останется на том же уровне , Киевский подсократится , но без обвала

Ну да -- тот 1% (или сколько их было) -- рынок покинули. Остальные идею поняли -- и остались. Аналогично будет и сейчас.

Налоги, вроде, на 3% снизили. Есть инфа о повышении?
Закарпатский ИТ-кластер (что бы это ни было) какую-то бронь обещал...
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:16

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