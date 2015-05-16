Ринок праці

fox767676 написав:roberto dark написав:
Я с вами категорично не согласен ибо Украину не спроста назвали самой выгодной страной для IT-аутсорсинга большинство профильных компаний, сравнивая показатели Украины со странами-конкурентами в Восточной Европе.
В Украине вы можете нанять высококачественных разработчиков по более низким ценам без ущерба для качества продукта. В то же время в соседней Польше работает около 400 тысяч программистов, однако стоимость их работы существенно ДОРОЖЕ, а расходы компаний и налоги выше.
Некоторые заказчики чувствительны к вопросам безопасности и покинули украинский рынок еще в 2015. Киев там или Львов врядли кто будет в этом разбираться. Кроме того высокая маржинальность украинского ИТ была связана практически с отсутствием налогообложения, даже военный збор не платится. Теперь же будут и налоги , и реальное участие в обороне, а не поосиживанте штанов на институтской военке. Огульно конечно про исход киевского / украинского ИТ во львов / европу пока писать рано, но очевидно что подвижки будут. Мое оптимистическое видение на данный момент - Львов ИТ останется на том же уровне , Киевский подсократится , но без обвала
Ну да -- тот 1% (или сколько их было) -- рынок покинули. Остальные идею поняли -- и остались. Аналогично будет и сейчас.
Налоги, вроде, на 3% снизили. Есть инфа о повышении?
Закарпатский ИТ-кластер (что бы это ни было) какую-то бронь обещал...