Ринок праці

Додано: Сер 13 кві, 2022 12:23

_hunter написав: fox767676 написав: fox767676 написав: Я про девушек из ИТ, я в курсе дел. Львовская и Закарпатская области лишь временные пристанища или транзитные пункты. Не будет там взрывного роста ИТ за счет Киева. Вот Польша, Словакия, Балканы - подрастут чуток. Я про девушек из ИТ, я в курсе дел. Львовская и Закарпатская области лишь временные пристанища или транзитные пункты. Не будет там взрывного роста ИТ за счет Киева. Вот Польша, Словакия, Балканы - подрастут чуток.





Некоторые заказчики чувствительны к вопросам безопасности и покинули украинский рынок еще в 2015. Киев там или Львов врядли кто будет в этом разбираться. Кроме того высокая маржинальность украинского ИТ была связана практически с отсутствием налогообложения, даже военный збор не платится. Теперь же будут и налоги , и реальное участие в обороне, а не поосиживанте штанов на институтской военке. Огульно конечно про исход киевского / украинского ИТ во львов / европу пока писать рано, но очевидно что подвижки будут. Мое оптимистическое видение на данный момент - Львов ИТ останется на том же уровне , Киевский подсократится , но без обвала Киев там или Львов врядли кто будет в этом разбираться. Кроме того высокая маржинальность украинского ИТ была связана практически с отсутствием налогообложения, даже военный збор не платится., а не поосиживанте штанов на институтской военке. Огульно конечно про исход киевского / украинского ИТ во львов / европу пока писать рано, но очевидно что подвижки будут. Мое оптимистическое видение на данный момент - Львов ИТ останется на том же уровне , Киевский подсократится , но без обвала

Ну да -- тот 1% (или сколько их было) -- рынок покинули. Остальные идею поняли -- и остались. Аналогично будет и сейчас.



Налоги, вроде, на 3% снизили. Есть инфа о повышении?

Закарпатский ИТ-кластер (что бы это ни было) какую-то бронь обещал... Ну да -- тот 1% (или сколько их было) -- рынок покинули. Остальные идею поняли -- и остались. Аналогично будет и сейчас.Налоги, вроде, на 3% снизили. Есть инфа о повышении?Закарпатский ИТ-кластер (что бы это ни было) какую-то бронь обещал...

У меня в ит-шных каналах плач манагеров что новых заказов нет. И новые офисы в южной и центрально-восточной Европе. Старые проекты держатся пока. Не знаю кому там налоги снижали, популизм может быть слегка опраданный на время войны, айтишникам уж точно это не нужно, не последний кусок хлеба доедают. А вход в "закарпатские ИТ кластера" вроде через дию сити, которая предусматривает подвижки в налоговом режиме. Ну вот кого доить после завершения горячей фазы войны, если ИТ и раньше по поводу и без повода информационно кошмарили. Вот зачем нужна эта ДияСити ?? Добавили бы 1.5% военого сбора как всем, ну ладно , можно и 3% и 5%,и 10% даже на военое время, но нет надо что-то поизобретать.