Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Ринок праці Ринок праці + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 12131415 Додано: Вів 12 кві, 2022 16:44 fox767676 написав: roberto dark написав: fox767676 написав: Я про девушек из ИТ, я в курсе дел. Львовская и Закарпатская области лишь временные пристанища или транзитные пункты. Не будет там взрывного роста ИТ за счет Киева. Вот Польша, Словакия, Балканы - подрастут чуток. Я про девушек из ИТ, я в курсе дел. Львовская и Закарпатская области лишь временные пристанища или транзитные пункты. Не будет там взрывного роста ИТ за счет Киева. Вот Польша, Словакия, Балканы - подрастут чуток.

Я с вами категорично не согласен ибо Украину не спроста назвали самой выгодной страной для IT-аутсорсинга большинство профильных компаний, сравнивая показатели Украины со странами-конкурентами в Восточной Европе.



В Украине вы можете нанять высококачественных разработчиков по более низким ценам без ущерба для качества продукта. В то же время в соседней Польше работает около 400 тысяч программистов, однако стоимость их работы существенно ДОРОЖЕ, а расходы компаний и налоги выше. Я с вами категорично не согласен ибо Украину не спроста назвали самой выгодной страной для IT-аутсорсинга большинство профильных компаний, сравнивая показатели Украины со странами-конкурентами в Восточной Европе.В Украине вы можете нанять высококачественных разработчиков по более низким ценам без ущерба для качества продукта. В то же время в соседней Польше работает около 400 тысяч программистов, однако стоимость их работы существенно, а расходы компаний и налоги выше.



Некоторые заказчики чувствительны к вопросам безопасности и покинули украинский рынок еще в 2015. Киев там или Львов врядли кто будет в этом разбираться. Кроме того высокая маржинальность украинского ИТ была связана практически с отсутствием налогообложения, даже военный збор не платится. Теперь же будут и налоги , и реальное участие в обороне, а не поосиживанте штанов на институтской военке. Огульно конечно про исход киевского / украинского ИТ во львов / европу пока писать рано, но очевидно что подвижки будут. Мое оптимистическое видение на данный момент - Львов ИТ останется на том же уровне , Киевский подсократится , но без обвала Киев там или Львов врядли кто будет в этом разбираться. Кроме того высокая маржинальность украинского ИТ была связана практически с отсутствием налогообложения, даже военный збор не платится., а не поосиживанте штанов на институтской военке. Огульно конечно про исход киевского / украинского ИТ во львов / европу пока писать рано, но очевидно что подвижки будут. Мое оптимистическое видение на данный момент - Львов ИТ останется на том же уровне , Киевский подсократится , но без обвала

Ну да -- тот 1% (или сколько их было) -- рынок покинули. Остальные идею поняли -- и остались. Аналогично будет и сейчас.



Налоги, вроде, на 3% снизили. Есть инфа о повышении?

Закарпатский ИТ-кластер (что бы это ни было) какую-то бронь обещал... Ну да -- тот 1% (или сколько их было) -- рынок покинули. Остальные идею поняли -- и остались. Аналогично будет и сейчас.Налоги, вроде, на 3% снизили. Есть инфа о повышении?Закарпатский ИТ-кластер (что бы это ни было) какую-то бронь обещал... _hunter Повідомлень: 6553 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 451 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 кві, 2022 18:53 beee написав: Zebra написав: Хомякоид написав: Повыезжают все кто может и не может. Повыезжают все кто может и не может.

Уже выезжают. Люди приезжают бусами, забирают вещи, и снова уезжают. А чего не ехать, если беженцам в Германии дают бесплатно жилье в пользование? Люди будут там сидеть заграницами при возможности до последнего надеясь, что чем дольше будут сидеть, тем выше вероятность получить ПМЖ.



Потом те кто пересидел бомбардировки, все равно хотят ехать пока есть возможность. Не у всех она была изначально.



Возвращается пока единицы и то, возвращаются не в полном составе. Молодежь, вообще не возвращается. Я имею ввиду девушек и женщин. Чернигов по сути превращается в город мужиков. Уже выезжают. Люди приезжают бусами, забирают вещи, и снова уезжают. А чего не ехать, если беженцам в Германии дают бесплатно жилье в пользование? Люди будут там сидеть заграницами при возможности до последнего надеясь, что чем дольше будут сидеть, тем выше вероятность получить ПМЖ.Потом те кто пересидел бомбардировки, все равно хотят ехать пока есть возможность. Не у всех она была изначально.Возвращается пока единицы и то, возвращаются не в полном составе.Я имею ввиду девушек и женщин. Чернигов по сути превращается в город мужиков.

Посидят пару месяцев, закончатся деньги и вернутся. Уже много знакомых ноют, что жрать нечего. На пособие еды не хватает, а об одежде говорить нечего. Месяц искали работу и аллилуйя, нашли в ночную смену 5 ночей подряд. Ночь на заводе вареников 800 грн. Мама дорогая, какая крутая жизнь.

Европа нам в этом плане делает благо. Содержит наших пенсионеров Посидят пару месяцев, закончатся деньги и вернутся. Уже много знакомых ноют, что жрать нечего. На пособие еды не хватает, а об одежде говорить нечего. Месяц искали работу и аллилуйя, нашли в ночную смену 5 ночей подряд. Ночь на заводе вареников 800 грн. Мама дорогая, какая крутая жизнь.Европа нам в этом плане делает благо. Содержит наших пенсионеров



Гм, а тут. в Украине, они найдет такую зарплату "за ночь 800грн 5 ночей подряд"?

Иначе в чем разница возвращаться или нет-только в том что тут не нужно платить за аренду? Но это только для тех кому и тут за нее не нужно будет платить... Гм, а тут. в Украине, они найдет такую зарплату "за ночь 800грн 5 ночей подряд"?Иначе в чем разница возвращаться или нет-только в том что тут не нужно платить за аренду? Но это только для тех кому и тут за нее не нужно будет платить... katso

Заблокований Повідомлень: 569 З нами з: 16.05.12 Подякував: 102 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 кві, 2022 12:23 _hunter написав: fox767676 написав: fox767676 написав: Я про девушек из ИТ, я в курсе дел. Львовская и Закарпатская области лишь временные пристанища или транзитные пункты. Не будет там взрывного роста ИТ за счет Киева. Вот Польша, Словакия, Балканы - подрастут чуток. Я про девушек из ИТ, я в курсе дел. Львовская и Закарпатская области лишь временные пристанища или транзитные пункты. Не будет там взрывного роста ИТ за счет Киева. Вот Польша, Словакия, Балканы - подрастут чуток.





Некоторые заказчики чувствительны к вопросам безопасности и покинули украинский рынок еще в 2015. Киев там или Львов врядли кто будет в этом разбираться. Кроме того высокая маржинальность украинского ИТ была связана практически с отсутствием налогообложения, даже военный збор не платится. Теперь же будут и налоги , и реальное участие в обороне, а не поосиживанте штанов на институтской военке. Огульно конечно про исход киевского / украинского ИТ во львов / европу пока писать рано, но очевидно что подвижки будут. Мое оптимистическое видение на данный момент - Львов ИТ останется на том же уровне , Киевский подсократится , но без обвала Киев там или Львов врядли кто будет в этом разбираться. Кроме того высокая маржинальность украинского ИТ была связана практически с отсутствием налогообложения, даже военный збор не платится., а не поосиживанте штанов на институтской военке. Огульно конечно про исход киевского / украинского ИТ во львов / европу пока писать рано, но очевидно что подвижки будут. Мое оптимистическое видение на данный момент - Львов ИТ останется на том же уровне , Киевский подсократится , но без обвала

Ну да -- тот 1% (или сколько их было) -- рынок покинули. Остальные идею поняли -- и остались. Аналогично будет и сейчас.



Налоги, вроде, на 3% снизили. Есть инфа о повышении?

Закарпатский ИТ-кластер (что бы это ни было) какую-то бронь обещал... Ну да -- тот 1% (или сколько их было) -- рынок покинули. Остальные идею поняли -- и остались. Аналогично будет и сейчас.Налоги, вроде, на 3% снизили. Есть инфа о повышении?Закарпатский ИТ-кластер (что бы это ни было) какую-то бронь обещал...



У меня в ит-шных каналах плач манагеров что новых заказов нет. И новые офисы в южной и центрально-восточной Европе. Старые проекты держатся пока. Не знаю кому там налоги снижали, популизм может быть слегка опраданный на время войны, айтишникам уж точно это не нужно, не последний кусок хлеба доедают. А вход в "закарпатские ИТ кластера" вроде через дию сити, которая предусматривает подвижки в налоговом режиме. Ну вот кого доить после завершения горячей фазы войны, если ИТ и раньше по поводу и без повода информационно кошмарили. Вот зачем нужна эта ДияСити ?? Добавили бы 1.5% военого сбора как всем, ну ладно , можно и 3% и 5%,и 10% даже на военое время, но нет надо что-то поизобретать. У меня в ит-шных каналах плач манагеров что новых заказов нет. И новые офисы в южной и центрально-восточной Европе. Старые проекты держатся пока. Не знаю кому там налоги снижали, популизм может быть слегка опраданный на время войны, айтишникам уж точно это не нужно, не последний кусок хлеба доедают. А вход в "закарпатские ИТ кластера" вроде через дию сити, которая предусматривает подвижки в налоговом режиме. Ну вот кого доить после завершения горячей фазы войны, если ИТ и раньше по поводу и без повода информационно кошмарили. Вот зачем нужна эта ДияСити ?? Добавили бы 1.5% военого сбора как всем, ну ладно , можно и 3% и 5%,и 10% даже на военое время, но нет надо что-то поизобретать. fox767676 Повідомлень: 170 З нами з: 13.06.20 Подякував: 106 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 кві, 2022 14:19 fox767676 написав: _hunter написав: fox767676 написав: Некоторые заказчики чувствительны к вопросам безопасности и покинули украинский рынок еще в 2015. Киев там или Львов врядли кто будет в этом разбираться. Кроме того высокая маржинальность украинского ИТ была связана практически с отсутствием налогообложения, даже военный збор не платится. Теперь же будут и налоги , и реальное участие в обороне, а не поосиживанте штанов на институтской военке. Огульно конечно про исход киевского / украинского ИТ во львов / европу пока писать рано, но очевидно что подвижки будут. Мое оптимистическое видение на данный момент - Львов ИТ останется на том же уровне , Киевский подсократится , но без обвала Киев там или Львов врядли кто будет в этом разбираться. Кроме того высокая маржинальность украинского ИТ была связана практически с отсутствием налогообложения, даже военный збор не платится., а не поосиживанте штанов на институтской военке. Огульно конечно про исход киевского / украинского ИТ во львов / европу пока писать рано, но очевидно что подвижки будут. Мое оптимистическое видение на данный момент - Львов ИТ останется на том же уровне , Киевский подсократится , но без обвала

Ну да -- тот 1% (или сколько их было) -- рынок покинули. Остальные идею поняли -- и остались. Аналогично будет и сейчас.



Налоги, вроде, на 3% снизили. Есть инфа о повышении?

Закарпатский ИТ-кластер (что бы это ни было) какую-то бронь обещал... Ну да -- тот 1% (или сколько их было) -- рынок покинули. Остальные идею поняли -- и остались. Аналогично будет и сейчас.Налоги, вроде, на 3% снизили. Есть инфа о повышении?Закарпатский ИТ-кластер (что бы это ни было) какую-то бронь обещал...



У меня в ит-шных каналах плач манагеров что новых заказов нет. И новые офисы в южной и центрально-восточной Европе. Старые проекты держатся пока. Не знаю кому там налоги снижали, популизм может быть слегка опраданный на время войны, айтишникам уж точно это не нужно, не последний кусок хлеба доедают. А вход в "закарпатские ИТ кластера" вроде через дию сити, которая предусматривает подвижки в налоговом режиме. Ну вот кого доить после завершения горячей фазы войны, если ИТ и раньше по поводу и без повода информационно кошмарили. Вот зачем нужна эта ДияСити ?? Добавили бы 1.5% военого сбора как всем, ну ладно , можно и 3% и 5%,и 10% даже на военое время, но нет надо что-то поизобретать. У меня в ит-шных каналах плач манагеров что новых заказов нет. И новые офисы в южной и центрально-восточной Европе. Старые проекты держатся пока. Не знаю кому там налоги снижали, популизм может быть слегка опраданный на время войны, айтишникам уж точно это не нужно, не последний кусок хлеба доедают. А вход в "закарпатские ИТ кластера" вроде через дию сити, которая предусматривает подвижки в налоговом режиме. Ну вот кого доить после завершения горячей фазы войны, если ИТ и раньше по поводу и без повода информационно кошмарили. Вот зачем нужна эта ДияСити ?? Добавили бы 1.5% военого сбора как всем, ну ладно , можно и 3% и 5%,и 10% даже на военое время, но нет надо что-то поизобретать.



>>> Не знаю кому там налоги снижали, \\\ айтишникам уж точно это не нужно

Снижали всем. Ну, не нужно -- так не нужно: не я ж, "за налоги" вспоминал.



>>> А вход в "закарпатские ИТ кластера" вроде через дию сити

нет. Это вообще никак не связанные вещи. >>> Не знаю кому там налоги снижали, \\\ айтишникам уж точно это не нужноСнижали всем. Ну, не нужно -- так не нужно: не я ж, "за налоги" вспоминал.>>> А вход в "закарпатские ИТ кластера" вроде через дию ситинет. Это вообще никак не связанные вещи. _hunter Повідомлень: 6553 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 451 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 кві, 2022 10:12 На киевском рынке труда количество вакансий сократилось в 30 раз по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании кадрового портала GRS.



«Нынешний кризис на рынке труда самый тяжелый за последние 10 лет», – говорится в сообщении.



Больше всего открытых вакансий в Киеве, как и до войны, предлагают компании ИТ-сферы. Для специалистов сферы информационных технологий, интернета и телекоминдустрии открыто 29,4% вакансий, актуальных в апреле в Киеве.



На втором месте по востребованности в столице работники сферы продаж – 14% вакансий. Также востребованы маркетологи, SMM-специалисты, PR-специалисты и специалисты в сфере рекламы – 11,6%.



Традиционно есть предложения для фармацевтов (7,3%) и работников сферы логистики и транспорта (4,2%).



Меньше всего подыскивают кадры сфера туризма, отели, рестораны (1,8%), банковская сфера (1,5%), специалисты по подбору и управлению персоналом (0,8%), наука и образование (0,3%), закупки (0,2%) и кадры по безопасности (0,2%).



Также упали зарплаты. В Киеве за работу стали предлагать меньше, чем во Львове и Днепре.



"В Киеве средняя зарплата в апреле составляет 25 тыс. грн. В то же время во Львовской области в среднем предлагают 28,3 тыс. грн., в Днепропетровской области – 26 тыс. грн., в Одесской – 26,4 тыс. грн", – сообщили аналитики. Vlad442

Повідомлень: 8766 З нами з: 07.10.14 Подякував: 6 раз. Подякували: 1979 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 кві, 2022 21:07 Vlad442 написав: На киевском рынке труда количество вакансий сократилось в 30 раз по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании кадрового портала GRS.



«Нынешний кризис на рынке труда самый тяжелый за последние 10 лет», – говорится в сообщении.



Больше всего открытых вакансий в Киеве, как и до войны, предлагают компании ИТ-сферы. Для специалистов сферы информационных технологий, интернета и телекоминдустрии открыто 29,4% вакансий, актуальных в апреле в Киеве.



На втором месте по востребованности в столице работники сферы продаж – 14% вакансий. Также востребованы маркетологи, SMM-специалисты, PR-специалисты и специалисты в сфере рекламы – 11,6%.



Традиционно есть предложения для фармацевтов (7,3%) и работников сферы логистики и транспорта (4,2%).



Меньше всего подыскивают кадры сфера туризма, отели, рестораны (1,8%), банковская сфера (1,5%), специалисты по подбору и управлению персоналом (0,8%), наука и образование (0,3%), закупки (0,2%) и кадры по безопасности (0,2%).



Также упали зарплаты. В Киеве за работу стали предлагать меньше, чем во Львове и Днепре.



"В Киеве средняя зарплата в апреле составляет 25 тыс. грн. В то же время во Львовской области в среднем предлагают 28,3 тыс. грн., в Днепропетровской области – 26 тыс. грн., в Одесской – 26,4 тыс. грн", – сообщили аналитики. На киевском рынке труда количество вакансий сократилось в 30 раз по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании кадрового портала GRS.«Нынешний кризис на рынке труда самый тяжелый за последние 10 лет», – говорится в сообщении.Больше всего открытых вакансий в Киеве, как и до войны, предлагают компании ИТ-сферы. Для специалистов сферы информационных технологий, интернета и телекоминдустрии открыто 29,4% вакансий, актуальных в апреле в Киеве.На втором месте по востребованности в столице работники сферы продаж – 14% вакансий. Также востребованы маркетологи, SMM-специалисты, PR-специалисты и специалисты в сфере рекламы – 11,6%.Традиционно есть предложения для фармацевтов (7,3%) и работников сферы логистики и транспорта (4,2%).Меньше всего подыскивают кадры сфера туризма, отели, рестораны (1,8%), банковская сфера (1,5%), специалисты по подбору и управлению персоналом (0,8%), наука и образование (0,3%), закупки (0,2%) и кадры по безопасности (0,2%)."В Киеве средняя зарплата в апреле составляет 25 тыс. грн. В то же время во Львовской области в среднем предлагают 28,3 тыс. грн., в Днепропетровской области – 26 тыс. грн., в Одесской – 26,4 тыс. грн", – сообщили аналитики.

Во Львове средняя 28 кг?! Феерические сказочники. Во Львове средняя 28 кг?! Феерические сказочники. Bolt Повідомлень: 1082 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 12131415 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Ринок енергоносіїв в контексті 1 ... 197 , 198 , 199

дарий » Суб 27 жов, 2018 19:55 1983 531218

greenozon Пон 04 кві, 2022 20:36 Ринок мобільного зв'язку в Україні

maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 6963

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32