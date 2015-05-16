Ринок праці

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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 12 кві, 2022 16:44
fox767676 написав:
Некоторые заказчики чувствительны к вопросам безопасности и покинули украинский рынок еще в 2015.
roberto dark написав: fox767676 написав:
Я про девушек из ИТ, я в курсе дел. Львовская и Закарпатская области лишь временные пристанища или транзитные пункты. Не будет там взрывного роста ИТ за счет Киева. Вот Польша, Словакия, Балканы - подрастут чуток.
Я с вами категорично не согласен ибо Украину не спроста назвали самой выгодной страной для IT-аутсорсинга большинство профильных компаний, сравнивая показатели Украины со странами-конкурентами в Восточной Европе.
В Украине вы можете нанять высококачественных разработчиков по более низким ценам без ущерба для качества продукта. В то же время в соседней Польше работает около 400 тысяч программистов, однако стоимость их работы существенно ДОРОЖЕ
, а расходы компаний и налоги выше.
Киев там или Львов врядли кто будет в этом разбираться. Кроме того высокая маржинальность украинского ИТ была связана практически с отсутствием налогообложения, даже военный збор не платится. Теперь же будут и налоги , и реальное участие в обороне
, а не поосиживанте штанов на институтской военке. Огульно конечно про исход киевского / украинского ИТ во львов / европу пока писать рано, но очевидно что подвижки будут. Мое оптимистическое видение на данный момент - Львов ИТ останется на том же уровне , Киевский подсократится , но без обвала
Ну да -- тот 1% (или сколько их было) -- рынок покинули. Остальные идею поняли -- и остались. Аналогично будет и сейчас.
Налоги, вроде, на 3% снизили. Есть инфа о повышении?
Закарпатский ИТ-кластер (что бы это ни было) какую-то бронь обещал...
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Додано: Вів 12 кві, 2022 18:53
beee написав: Zebra написав: Хомякоид написав:
Повыезжают все кто может и не может.
Уже выезжают. Люди приезжают бусами, забирают вещи, и снова уезжают. А чего не ехать, если беженцам в Германии дают бесплатно жилье в пользование? Люди будут там сидеть заграницами при возможности до последнего надеясь, что чем дольше будут сидеть, тем выше вероятность получить ПМЖ.
Потом те кто пересидел бомбардировки, все равно хотят ехать пока есть возможность. Не у всех она была изначально.
Возвращается пока единицы и то, возвращаются не в полном составе. Молодежь, вообще не возвращается.
Я имею ввиду девушек и женщин. Чернигов по сути превращается в город мужиков.
Посидят пару месяцев, закончатся деньги и вернутся. Уже много знакомых ноют, что жрать нечего. На пособие еды не хватает, а об одежде говорить нечего. Месяц искали работу и аллилуйя, нашли в ночную смену 5 ночей подряд. Ночь на заводе вареников 800 грн. Мама дорогая, какая крутая жизнь.
Европа нам в этом плане делает благо. Содержит наших пенсионеров
Гм, а тут. в Украине, они найдет такую зарплату "за ночь 800грн 5 ночей подряд"?
Иначе в чем разница возвращаться или нет-только в том что тут не нужно платить за аренду? Но это только для тех кому и тут за нее не нужно будет платить...
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Додано: Сер 13 кві, 2022 12:23
_hunter написав: fox767676 написав:
Некоторые заказчики чувствительны к вопросам безопасности и покинули украинский рынок еще в 2015.
fox767676 написав:
Я про девушек из ИТ, я в курсе дел. Львовская и Закарпатская области лишь временные пристанища или транзитные пункты. Не будет там взрывного роста ИТ за счет Киева. Вот Польша, Словакия, Балканы - подрастут чуток.
Киев там или Львов врядли кто будет в этом разбираться. Кроме того высокая маржинальность украинского ИТ была связана практически с отсутствием налогообложения, даже военный збор не платится. Теперь же будут и налоги , и реальное участие в обороне
, а не поосиживанте штанов на институтской военке. Огульно конечно про исход киевского / украинского ИТ во львов / европу пока писать рано, но очевидно что подвижки будут. Мое оптимистическое видение на данный момент - Львов ИТ останется на том же уровне , Киевский подсократится , но без обвала
Ну да -- тот 1% (или сколько их было) -- рынок покинули. Остальные идею поняли -- и остались. Аналогично будет и сейчас.
Налоги, вроде, на 3% снизили. Есть инфа о повышении?
Закарпатский ИТ-кластер (что бы это ни было) какую-то бронь обещал...
У меня в ит-шных каналах плач манагеров что новых заказов нет. И новые офисы в южной и центрально-восточной Европе. Старые проекты держатся пока. Не знаю кому там налоги снижали, популизм может быть слегка опраданный на время войны, айтишникам уж точно это не нужно, не последний кусок хлеба доедают. А вход в "закарпатские ИТ кластера" вроде через дию сити, которая предусматривает подвижки в налоговом режиме. Ну вот кого доить после завершения горячей фазы войны, если ИТ и раньше по поводу и без повода информационно кошмарили. Вот зачем нужна эта ДияСити ?? Добавили бы 1.5% военого сбора как всем, ну ладно , можно и 3% и 5%,и 10% даже на военое время, но нет надо что-то поизобретать.
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Додано: Сер 13 кві, 2022 14:19
fox767676 написав: _hunter написав: fox767676 написав: Некоторые заказчики чувствительны к вопросам безопасности и покинули украинский рынок еще в 2015.
Киев там или Львов врядли кто будет в этом разбираться. Кроме того высокая маржинальность украинского ИТ была связана практически с отсутствием налогообложения, даже военный збор не платится. Теперь же будут и налоги , и реальное участие в обороне
, а не поосиживанте штанов на институтской военке. Огульно конечно про исход киевского / украинского ИТ во львов / европу пока писать рано, но очевидно что подвижки будут. Мое оптимистическое видение на данный момент - Львов ИТ останется на том же уровне , Киевский подсократится , но без обвала
Ну да -- тот 1% (или сколько их было) -- рынок покинули. Остальные идею поняли -- и остались. Аналогично будет и сейчас.
Налоги, вроде, на 3% снизили. Есть инфа о повышении?
Закарпатский ИТ-кластер (что бы это ни было) какую-то бронь обещал...
У меня в ит-шных каналах плач манагеров что новых заказов нет. И новые офисы в южной и центрально-восточной Европе. Старые проекты держатся пока. Не знаю кому там налоги снижали, популизм может быть слегка опраданный на время войны, айтишникам уж точно это не нужно, не последний кусок хлеба доедают. А вход в "закарпатские ИТ кластера" вроде через дию сити, которая предусматривает подвижки в налоговом режиме. Ну вот кого доить после завершения горячей фазы войны, если ИТ и раньше по поводу и без повода информационно кошмарили. Вот зачем нужна эта ДияСити ?? Добавили бы 1.5% военого сбора как всем, ну ладно , можно и 3% и 5%,и 10% даже на военое время, но нет надо что-то поизобретать.
>>> Не знаю кому там налоги снижали, \\\ айтишникам уж точно это не нужно
Снижали всем. Ну, не нужно -- так не нужно: не я ж, "за налоги" вспоминал.
>>> А вход в "закарпатские ИТ кластера" вроде через дию сити
нет. Это вообще никак не связанные вещи.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 10:12
На киевском рынке труда количество вакансий сократилось в 30 раз по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании кадрового портала GRS.
«Нынешний кризис на рынке труда самый тяжелый за последние 10 лет», – говорится в сообщении.
Больше всего открытых вакансий в Киеве, как и до войны, предлагают компании ИТ-сферы. Для специалистов сферы информационных технологий, интернета и телекоминдустрии открыто 29,4% вакансий, актуальных в апреле в Киеве.
На втором месте по востребованности в столице работники сферы продаж – 14% вакансий. Также востребованы маркетологи, SMM-специалисты, PR-специалисты и специалисты в сфере рекламы – 11,6%.
Традиционно есть предложения для фармацевтов (7,3%) и работников сферы логистики и транспорта (4,2%).
Меньше всего подыскивают кадры сфера туризма, отели, рестораны (1,8%), банковская сфера (1,5%), специалисты по подбору и управлению персоналом (0,8%), наука и образование (0,3%), закупки (0,2%) и кадры по безопасности (0,2%).
Также упали зарплаты. В Киеве за работу стали предлагать меньше, чем во Львове и Днепре.
"В Киеве средняя зарплата в апреле составляет 25 тыс. грн. В то же время во Львовской области в среднем предлагают 28,3 тыс. грн., в Днепропетровской области – 26 тыс. грн., в Одесской – 26,4 тыс. грн", – сообщили аналитики.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 21:07
Vlad442 написав:
На киевском рынке труда количество вакансий сократилось в 30 раз по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании кадрового портала GRS.
«Нынешний кризис на рынке труда самый тяжелый за последние 10 лет», – говорится в сообщении.
Больше всего открытых вакансий в Киеве, как и до войны, предлагают компании ИТ-сферы. Для специалистов сферы информационных технологий, интернета и телекоминдустрии открыто 29,4% вакансий, актуальных в апреле в Киеве.
На втором месте по востребованности в столице работники сферы продаж – 14% вакансий. Также востребованы маркетологи, SMM-специалисты, PR-специалисты и специалисты в сфере рекламы – 11,6%.
Традиционно есть предложения для фармацевтов (7,3%) и работников сферы логистики и транспорта (4,2%).
Меньше всего подыскивают кадры сфера туризма, отели, рестораны (1,8%), банковская сфера (1,5%), специалисты по подбору и управлению персоналом (0,8%), наука и образование (0,3%), закупки (0,2%) и кадры по безопасности (0,2%).Также упали зарплаты. В Киеве за работу стали предлагать меньше, чем во Львове и Днепре.
"В Киеве средняя зарплата в апреле составляет 25 тыс. грн. В то же время во Львовской области в среднем предлагают 28,3 тыс. грн., в Днепропетровской области – 26 тыс. грн., в Одесской – 26,4 тыс. грн", – сообщили аналитики.
Во Львове средняя 28 кг?! Феерические сказочники.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 08:54
_hunter написав:
>>> Не знаю кому там налоги снижали, \\\ айтишникам уж точно это не нужно
Снижали всем. Ну, не нужно -- так не нужно: не я ж, "за налоги" вспоминал.
Вы же не из ИТ, о чем с вами говорить. Обьяснять разницу пермаментных угроз перевести в категорию наемных сотрудников с 40% налогов, и краткрсрочного популистского снижения с 5 до 2%. Не знаю как там не ит - фопы, я за первый квартал платил 5%
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