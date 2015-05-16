Ринок праці

Скоро и так вернутся, так как поддержку режут (намекают что уже можно и самим бы поработать), а обеспечивать семью из Украины не имея тут работу проблематично для 90%.
|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 28 чер, 2022 20:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Скоро и так вернутся, так как поддержку режут (намекают что уже можно и самим бы поработать), а обеспечивать семью из Украины не имея тут работу проблематично для 90%.
Додано: Вів 28 чер, 2022 20:45
И все на "велике відновицтво" от Шмыгаля за 6 500 в месяц до налогов и с 60часовой рабочей неделей.
Додано: Сер 29 чер, 2022 06:51
всех не надо (среди них много пенсионеров и детей), но даже миллион-два трудоспособного населения которое вдруг вернётся, обвалит рынок труда окончательно. Такой массовый выезд это чья то топ-дурь. Одно дело выехали из зоны боевых действий , другое выехали со всех областей, обвалив местную экономику. Они же по заграницами тратят украинскую валюту, поддерживая местные бизнесы. При том что у большинства рядом с домом боевых действий нет.
Додано: Сер 29 чер, 2022 18:56
Боевых действий нет...
Это вы прямо сейчас сходите и объясните жильцам Львовского квартала.
От рашки прилет может быть в любой момент. И не по дому, так по рабочему месту или по магазину, в который ты только что за хлебушком заскочил.
Правильно сделали, что некомбатантов выпустили. Кретинизм, что их сейчас обратно зазывают на фоне отсутствия рабочих мест.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|