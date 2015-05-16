Ринок праці

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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antey1969 написав:На секунду представим, что на этом фоне из Европы по призыву правительства возвращается 5 миллионов беженцев.
Обеспечить их всех работой и социалом - задача весьма нетривиальная.

Скоро и так вернутся, так как поддержку режут (намекают что уже можно и самим бы поработать), а обеспечивать семью из Украины не имея тут работу проблематично для 90%.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:45

  slonomag написав:
  antey1969 написав:На секунду представим, что на этом фоне из Европы по призыву правительства возвращается 5 миллионов беженцев.
Обеспечить их всех работой и социалом - задача весьма нетривиальная.

Скоро и так вернутся, так как поддержку режут (намекают что уже можно и самим бы поработать), а обеспечивать семью из Украины не имея тут работу проблематично для 90%.

И все на "велике відновицтво" от Шмыгаля за 6 500 в месяц до налогов и с 60часовой рабочей неделей.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 06:51

  antey1969 написав:На секунду представим, что на этом фоне из Европы по призыву правительства возвращается 5 миллионов беженцев.
всех не надо (среди них много пенсионеров и детей), но даже миллион-два трудоспособного населения которое вдруг вернётся, обвалит рынок труда окончательно. Такой массовый выезд это чья то топ-дурь. Одно дело выехали из зоны боевых действий , другое выехали со всех областей, обвалив местную экономику. Они же по заграницами тратят украинскую валюту, поддерживая местные бизнесы. При том что у большинства рядом с домом боевых действий нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:56

:o
  vitaliian написав:
  antey1969 написав:На секунду представим, что на этом фоне из Европы по призыву правительства возвращается 5 миллионов беженцев.
всех не надо (среди них много пенсионеров и детей), но даже миллион-два трудоспособного населения которое вдруг вернётся, обвалит рынок труда окончательно. Такой массовый выезд это чья то топ-дурь. Одно дело выехали из зоны боевых действий , другое выехали со всех областей, обвалив местную экономику. Они же по заграницами тратят украинскую валюту, поддерживая местные бизнесы. При том что у большинства рядом с домом боевых действий нет.

Боевых действий нет...
Это вы прямо сейчас сходите и объясните жильцам Львовского квартала.
От рашки прилет может быть в любой момент. И не по дому, так по рабочему месту или по магазину, в который ты только что за хлебушком заскочил.
Правильно сделали, что некомбатантов выпустили. Кретинизм, что их сейчас обратно зазывают на фоне отсутствия рабочих мест.
antey1969
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