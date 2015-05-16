Ринок праці

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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 17181920>
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antey1969 написав:На секунду представим, что на этом фоне из Европы по призыву правительства возвращается 5 миллионов беженцев.
Обеспечить их всех работой и социалом - задача весьма нетривиальная.

Скоро и так вернутся, так как поддержку режут (намекают что уже можно и самим бы поработать), а обеспечивать семью из Украины не имея тут работу проблематично для 90%.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 20:45

  slonomag написав:
  antey1969 написав:На секунду представим, что на этом фоне из Европы по призыву правительства возвращается 5 миллионов беженцев.
Обеспечить их всех работой и социалом - задача весьма нетривиальная.

Скоро и так вернутся, так как поддержку режут (намекают что уже можно и самим бы поработать), а обеспечивать семью из Украины не имея тут работу проблематично для 90%.

И все на "велике відновицтво" от Шмыгаля за 6 500 в месяц до налогов и с 60часовой рабочей неделей.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 06:51

  antey1969 написав:На секунду представим, что на этом фоне из Европы по призыву правительства возвращается 5 миллионов беженцев.
всех не надо (среди них много пенсионеров и детей), но даже миллион-два трудоспособного населения которое вдруг вернётся, обвалит рынок труда окончательно. Такой массовый выезд это чья то топ-дурь. Одно дело выехали из зоны боевых действий , другое выехали со всех областей, обвалив местную экономику. Они же по заграницами тратят украинскую валюту, поддерживая местные бизнесы. При том что у большинства рядом с домом боевых действий нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:56

:o
  vitaliian написав:
  antey1969 написав:На секунду представим, что на этом фоне из Европы по призыву правительства возвращается 5 миллионов беженцев.
всех не надо (среди них много пенсионеров и детей), но даже миллион-два трудоспособного населения которое вдруг вернётся, обвалит рынок труда окончательно. Такой массовый выезд это чья то топ-дурь. Одно дело выехали из зоны боевых действий , другое выехали со всех областей, обвалив местную экономику. Они же по заграницами тратят украинскую валюту, поддерживая местные бизнесы. При том что у большинства рядом с домом боевых действий нет.

Боевых действий нет...
Это вы прямо сейчас сходите и объясните жильцам Львовского квартала.
От рашки прилет может быть в любой момент. И не по дому, так по рабочему месту или по магазину, в который ты только что за хлебушком заскочил.
Правильно сделали, что некомбатантов выпустили. Кретинизм, что их сейчас обратно зазывают на фоне отсутствия рабочих мест.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 08:39

  UA написав:
  vitaliian написав:Форум настолько далек от реальности...

Вопрос знатокам. Как это повлияет на КРЖН?
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /4/688781/
(я не знаток но можно выскажусь?)
поскольку даже после выхода на "незаслуженный отдых" они кушать не перестанут, будут пытаться купить то что можно сдать хоть за 5 тыс (и то какой никакой доход). Поскольку госслужащие это иждивенцы, которые умеют делать ровно ничего, в их дальнейшее трудоустройство я не верю. Их золотое время прошло. Всё дешевое что продаётся, с рынка выгребут под ноль, переселенцы и те кто потерял работу. Конечно не за 1 день. А дешевых вариантов аренды станет в разы больше.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 04 лип, 2022 08:47, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:03

В Киеве на 8000 вакансий 24000 резюме.
В Львове на 3000 вакансий 2000 резюме.
Отака куйня малята
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:19

  UA написав:В Киеве на 8000 вакансий 24000 резюме.
В Львове на 3000 вакансий 2000 резюме.
Отака куйня малята

яка зараз середня зп у львові?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 11:04

  UA написав:Бывшие госслужащие окажут влияние на рынок труда Киева.
рынок труда упадет бесспорно, но со временем он переформатируется, поскольку денег в стране избыток (гривны конечно) . Ранее эти люди никакую пользу экономике не приносили, жрали бюджет ложками. Если они себя найдут в чём то другом государство (и кржн) только выиграет. Пусть хоть кофе варят или бутерброды на велосипедах возят. Гриль для хотдогов недорого стоит. В школах надо учить самозанятости, привыкли искать доброго дядю, кто их возьмет на содержание. Крч хорошая новость, спасибо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 11:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все тут так заволновались о чиновниках.
Скажу вам непопулярную вещь - чиновников низового уровня у нас в стране катострофически не хватает. На те копейки, что им платит государство и на тот объем работы идут дабы числиться.
Центральные аппараты наоборот раздуты до невозможности - места непыльные, телефонные трубки отключаются до вечера начиная с утреннего кофепития.
Вот только вся фигня в том, что всегда в первую очередь сокращают пахарей на местах, а не барышень со связями.
Да в общем то и реформа то связана не с оптимизацией, а дабы как-то снизить расходы бюджета.
На днях Ляшко уже анонсировал очередное сокращение числа больниц в следующем году. Теперь вот чиновников.
Дальше пойдут учителя.
Кстати, не знаю как чиновникам, а медикам и учителям в этом году зарплаты уже тихонько порезали процентов на 20-30.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 11:55

  vitaliian написав:
  UA написав:Бывшие госслужащие окажут влияние на рынок труда Киева.
рынок труда упадет бесспорно, но со временем он переформатируется, поскольку денег в стране избыток (гривны конечно) . Ранее эти люди никакую пользу экономике не приносили, жрали бюджет ложками. Если они себя найдут в чём то другом государство (и кржн) только выиграет. Пусть хоть кофе варят или бутерброды на велосипедах возят. Гриль для хотдогов недорого стоит. В школах надо учить самозанятости, привыкли искать доброго дядю, кто их возьмет на содержание. Крч хорошая новость, спасибо.

Ти навіть не розумієш, яку роботу роблять чиновники низового рівня?

  antey1969 написав:чиновников низового уровня у нас в стране катострофически не хватает. На те копейки, что им платит государство и на тот объем работы идут дабы числиться.
Центральные аппараты наоборот раздуты до невозможности - места непыльные, телефонные трубки отключаются до вечера начиная с утреннего кофепития.
Вот только вся фигня в том, что всегда в первую очередь сокращают пахарей на местах, а не барышень со связями.
Да в общем то и реформа то связана не с оптимизацией, а дабы как-то снизить расходы бюджета.
На днях Ляшко уже анонсировал очередное сокращение числа больниц в следующем году. Теперь вот чиновников.
Дальше пойдут учителя.
Кстати, не знаю как чиновникам, а медикам и учителям в этом году зарплаты уже тихонько порезали процентов на 20-30.

Вони не потрібні цій державі.
Інженери, фізики, хіміки, математики - тим більше не потрібні "потужній агродержаві".
Правда, чорноземи закінчились у охлократичної "потужної агродержави" . Зненацька і раптово для їліти. :roll:

До речі, де авасовані 3 роки назад чистки і посадки корупціонерів зеленою наволоччю? :mrgreen:
Frant
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