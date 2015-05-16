Ринок праці

Додано: Пон 04 лип, 2022 11:16

Все тут так заволновались о чиновниках.

Скажу вам непопулярную вещь - чиновников низового уровня у нас в стране катострофически не хватает. На те копейки, что им платит государство и на тот объем работы идут дабы числиться.

Центральные аппараты наоборот раздуты до невозможности - места непыльные, телефонные трубки отключаются до вечера начиная с утреннего кофепития.

Вот только вся фигня в том, что всегда в первую очередь сокращают пахарей на местах, а не барышень со связями.

Да в общем то и реформа то связана не с оптимизацией, а дабы как-то снизить расходы бюджета.

На днях Ляшко уже анонсировал очередное сокращение числа больниц в следующем году. Теперь вот чиновников.

Дальше пойдут учителя.

Кстати, не знаю как чиновникам, а медикам и учителям в этом году зарплаты уже тихонько порезали процентов на 20-30.